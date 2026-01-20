預言黃國昌去機密會議「偷東西」 尚毅夫苦笑：沒想到他是真的偷

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌昨天參加立法院外交及國防委員會機密會議，爆出帶機密文件離場，引發輿論譁然。早在上週就「預言」黃國昌跑去機密會議「就是去偷東西」的資深媒體人尚毅夫，今天（20日）苦笑說「我沒想到他的偷是真偷……」。

日前黃國昌訪美回國時自稱反對政院版軍購條例草案的心更加堅決，民眾黨要「自提版本」，被稱為「立院活化石」的尚毅夫上週在政論節目《狠狠抖內幕》上談及此事時就吐槽，黃國昌一個沒有軍事專業的人，如果沒去聽19日的機密會議根本寫不出東西，「（去參加）就是要去偷東西嘛！說什麼我要聽完之後我才要定稿，你就是要去偷東西！」

結果昨天立院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄等官員針對1.25兆軍購特別條例進行機密專報，黃國昌從委員會離開時竟帶走機密資料，隨即被發現，所幸馬上就追回。事後黃國昌宣稱是「不小心」，因為手中一堆資料，誤將國防部提供的文件攜出。

尚毅夫的「神預言」隨即被翻出引發網友熱烈討論，今天尚毅夫上同一檔政論節目苦笑說，他之所以會說黃國昌要去「偷東西」，是因為黃國昌沒有軍事背景、專業軍武知識，他說民眾黨要自提版本，只能去參加機密會議去「偷」具體內容，「你不看品項、不算金額，你自己怎麼弄？所以他必須要進去聽嘛，但是我跟你講，真的很難記啦，裡面東西太複雜，所以你說你要寫一個條例，你告訴我金額品項，內容你要怎麼寫？你寫不出來只好去委員會聽嘛，『偷』裡面的品項嘛，結果我沒想到他的『偷』是真偷啊！我真的沒想到……」。

