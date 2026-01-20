為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    締盟20週年 黃偉哲頒贈仙台市議長野田讓「榮譽市民」

    2026/01/20 17:06 記者王姝琇／台南報導
    仙台車站的台南農產品試吃活動吸引眾多人潮。（南市府提供）

    仙台車站的台南農產品試吃活動吸引眾多人潮。（南市府提供）

    台南與日本仙台締盟20週年，台南市長黃偉哲今天拜會仙台市長郡和子、議長野田讓，並頒贈「榮譽市民證書」給野田讓，感謝野田讓長期推動兩市社福及各項交流等傑出貢獻。

    黃偉哲指出，仙台市是台南在日本首座友誼市，20年來雙方官民關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼，他期盼這份情誼轉化為更多實質交流，長久傳續下去。黃偉哲去年6月贈送的蘭花在今年初再次綻放新蕊，正象徵兩市友誼世代傳承，黃偉哲強調，儘管今天仙台市戶外氣溫在零度以下，但仙台市的熱情令人倍感溫暖。

    市府團隊也在仙台車站2樓舉辦台南農特產品試吃活動，讓仙台市民品嘗台南美味，分享友誼成果。郡和子表示，締盟20週年是雙方交流重要里程碑，今日同步於仙台車站舉辦台南宣傳活動，令她深感欣慰與感動。為紀念此重要時刻，郡和子特別贈予締盟20週年的仙台紀念達摩，象徵兩市友誼長存。也希望未來能展開更多領域的交流。

    黃偉哲於會中親自頒贈「榮譽市民證書」給野田讓議長，表彰野田讓不僅致力於兩市身心障礙福祉的交流、在文化及防災等各領域做出許多貢獻。野田讓說，台南市與仙台市在多元領域建立堅實友好關係，仰賴兩市市民溫厚情誼及長期交流，期盼這份跨越國界的友好生生不息。

    台南市長黃偉哲（左）頒贈榮譽市民證書給仙台市議長野田讓。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）頒贈榮譽市民證書給仙台市議長野田讓。（南市府提供）

