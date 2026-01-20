「海苔飯捲」看板玩雙關 尹立同框賴瑞隆喊「好吃推薦」

尹立在飯捲店旁掛出與賴瑞隆一起「吃飯捲」的看板。（尹立團隊提供）

選舉看板內容要有哏才會吸睛!投入民進黨高雄市左楠區議員黨內初選的前文化局長尹立，今選在某飯捲店旁掛出與賴瑞隆一起「吃飯捲」的看板，一語雙關強調「好吃推薦」。

民進黨高雄市長黨內初選結束，接續的高市議員黨內初選熱度迅速升溫，參選人各式選舉看板陸續上架，街頭也悄悄展開「搶看板大戰」的視覺競逐。

左營、楠梓市議員參選人尹立，推出第一面與通過高雄市長初選的立委賴瑞隆同框看板，不走制式嚴肅路線，而是以幽默巧思，走出截然不同的風格。

尹立說明，這面看板由支持者贊助，設置地點正好就在飯捲店旁，團隊索性「順勢發揮」，將原本嚴肅的政治看板，轉化成一面充滿生活感的「推薦看板」。

畫面中，尹立與賴瑞隆透過後製，將原本握手的姿勢改為一人一捲海苔飯捲，旁邊還搭配「好吃推薦」的對話框，一語雙關、也讓路過民眾一眼就懂。

尹立說，這樣的設計並非刻意搞怪，而是希望在選戰升溫同時，也替街頭多留下一點溫度與笑聲；他說只要在地店家不嫌棄，其實很樂意跟大家一起掛看板，幫忙宣傳在地小吃，話鋒一轉也開玩笑補充，「前提是要夠好吃才行！」。

尹立認為，如果這面看板，能讓路過的民眾多看一眼、笑一下，順便走進店裡買一捲飯捲，那就很值得了。支持在地店家、替街區帶動一些人潮，本來就是地方政治最貼近生活的樣貌，也希望透過這樣輕鬆的方式，讓政治回到日常，成為大家願意聊、願意靠近的存在。

