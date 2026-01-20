為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    落實民眾黨「2年條款」 黃國昌等6立委2/1請辭、2立委暫留

    2026/01/20 16:26 記者陳治程／台北報導
    台灣民眾黨主席、不分區立委黃國昌及同黨共6名立委將在2月1日請辭，落實黨內「2年條款」。（資料照）

    台灣民眾黨主席、不分區立委黃國昌及同黨共6名立委將在2月1日請辭，落實黨內「2年條款」。（資料照）

    作為立法院第三大黨，台灣民眾黨在本屆立法院佔有8席不分區立委，但黨內奉行前黨主席柯文哲設下的「2年條款」，而這項規定已在近日發酵。立法院現已發函，隸屬民眾黨黨團的黃國昌、林憶君等6位立委，確定將在下（2）月初請辭；至於另2位立委陳昭姿、劉書彬，則未在官方文書上出現，代表將暫時續留立法院。

    立法院今（20）日中午召開程序委員會，雖本週五（23日）院會報告事項、討論事項都尚未定案；然而，台灣民眾黨團6位立委的相關文書，已在議事處編列的報告事項中出現，上述立委的請辭案可望於本週五院會順利進行報告。這6位即將請辭的立委分別為黃國昌、黃珊珊、林憶君、林國成、張啓楷，以及麥玉珍。

    立法院人事處擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務；不過，民眾黨團立委陳昭姿、劉書彬則未見於官方書函中，意味2人會先續留立法院。前民眾黨主席柯文哲先前曾指出，陳昭姿雖適用2年條款，但在此前會先完成推動「人工生殖法」修法；此外，劉書彬是在去（2025）3月中旬才遞補就任立委，目前任期尚未滿2年。

    根據台灣民眾黨前（2024）年所提出的不分區立委名單，在6名立委下月請辭後，後續預計由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配新住民李貞秀遞補，在立院下一會期成為新任民眾黨立委。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播