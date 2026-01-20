雲林夫婦滯留阿布達比終返台 她曝：關鍵人物是劉建國

民進黨立委劉建國。（資料照）

雲林一對陳姓夫妻去年11月在阿布達比轉機時，陳男遭武裝人員帶走，後續確認是因「同名同姓」被誤認抓錯人，而外交部提供相關行政協助，讓陳男於1月17日順利搭機返抵台灣。不過，媒體人吳如萍表示，「能讓整件事平安落幕的關鍵人物，其實是雲林的立委劉建國委員」。

吳如萍在臉書發文表示，在阿布達比被誤抓、滯留當地近兩個月的雲林籍陳先生，終於已經平安回到台灣了。而過程中，其實幫他們夫妻最多忙的，就是外交部，不僅協助尋找委任律師，陳先生被釋放但暫時遭到限制出境、然後護照又被阿布達比官方弄丟了的狀況下，外交部駐杜拜使館人員還持續陪伴陳先生拜訪當地檢警人員、律師，帶他看病、照料他的起居飲食、處理護照事宜。駐外使館做到這樣，真的已經是仁至義盡。「而能讓整件事平安落幕的關鍵人物，其實是雲林的立委劉建國委員」。

吳如萍指出，去年的11月26日清晨，她突然接到人在土耳其經商打拼的旅行社老闆好友熊先生來訊，說有緊急狀況。聯絡後才知道有台灣人在阿布達比機場的登機門突然被捕，原因不明，而這位陳先生原本是和陳太太要飛往伊斯坦堡加入熊先生的旅行團的。

「我向熊先生問了當事人細節，知道陳先生是雲林劉建國立委選區的選民後，覺得事不宜遲，立刻就跟劉建國委員辦公室聯繫告知狀況，劉委員也很積極，第一時間聯絡外交部要求儘速了解詳情並營救國人，劉委員本人也打了電話給林佳龍部長請他幫忙拯救這位雲林同鄉」。

她說，她是先聯繫劉建國委員、處理好拯救事宜之後，又想說，這件事應該要讓多一點的媒體知道，透過報導後政府可能會更重視。於是就開始聯絡媒體圈好友們，告知有國人不明狀況被抓，需要媒體幫忙關注，並且把熊先生、陳太太的聯絡資訊傳給各媒體。

不過，她指出，「事後的發展，其實有點讓人傻眼，因為我是在接到熊先生訊息後就立刻請劉建國委員協助，劉委員的親力親為，也讓外交部極為重視該個案，駐杜拜使館整整花了近兩個月的時間在這個個案上。要說外交部為什麼做這麼多，我相信劉建國委員的督促，是一個很重要的關鍵」。

吳如萍嚴肅表示，但現在卻看到被拯救的當事人有著明顯的差別心，老是去感謝不同黨派的民代、對劉建國委員的付出完全無視。「做為第一時間幫忙找人、找媒體幫忙的我來說，覺得當事人實在蠻不厚道的，也覺得我應該要好好地幫劉建國委員講幾句話，並為這件事留下紀錄」。

立法院長韓國瑜接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓鄉親會後與媒體見面會，陳姓夫婦致贈感謝卡給韓國瑜與張嘉郡。（記者陳逸寬攝）

