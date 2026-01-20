內政部召開役政工作檢討會報 擬調高役男家屬生活扶助金

內政部今天在台大醫院國際會議中心召開「115年全國役政推動工作檢討會報」。（內政部提供）

內政部今天召開「115年全國役政推動工作檢討會報」，部長劉世芳表示，內政部過去修正僑民服役辦法，也針對社會關注的兵役案件進行查處，維護我國兵役制度公平性，未來將持續蒐集各界意見、精進兵役制度。內政部提到，正著手提高服役役男家屬生活扶助金與安家費，展現政府對役男付出與照顧責任的重視。

內政部今天在台大醫院國際會議中心舉辦「115年全國役政推動工作檢討會報」邀集國家安全會議副秘書長、行政院災害防救辦公室、中央相關部會及直轄市、縣（市）徵兵機關共同參與。議題重點包含，妨害兵役的防制作法與相關法制及役政人力與量能整備策略進行檢討，也討論如何透過制度化的訓練與整備，使替代役人力在平時即具備基礎防救災、公共服務與社會支援能力，並導入救災無人機操作與志願服務、EMT-1及防災士等專業訓練。

劉世芳致詞表示，特別感謝與肯定第一線役政人員，去年風災期間，帶領替代役役男迅速投入各項救災與復原工作，並在花蓮首次啟動備役役男召集，展現出公務機關的行動力。

她強調，役政相關法制作業、替代役運用，以及相關配套措施，中央與地方已逐步完成多項重要工作，包括修正僑民服役辦法，也針對社會關注的兵役案件進行查處，維護我國兵役制度的公平性，未來也將持續蒐集各界意見、精進兵役制度，讓役政體系成為支撐國家安全與社會穩定的重要基石。

內政部指出，2025年替代役首次投入城鎮韌性演習，將替代役制度作為連結政府、社會與地方的重要人力，成為國家「可恃民力」的一環，並隨著替代役制度角色與功能的調整，讓替代役不論在平時和災時，都成為維持國家和社會正常運作的重要角色。

內政部表示，自2025年起，替代役男在成功嶺結訓後，都會取得志願服務、EMT-1及防災士證照等3項證照，截至2026年1月19日止，協助役男取得EMT-1證照總人數6萬2924人；取得防災士證照總人數1萬2682人，成為全國最具規模的青年防災力量。此外，內政部正著手提高服役役男家屬生活扶助金與安家費，展現政府對役男付出與照顧責任的重視。

