楊珍妮憶關稅談判辛酸二度落淚 卓榮泰獻上「愛的抱抱」

行政院長卓榮泰20日出席「台美關稅談判說明記者會」，會後擁抱行政院副院長鄭麗君等代表談判的閣員，感謝辛苦付出。（記者塗建榮攝）

行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」， 主責談判的行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮為最大功臣。楊珍妮說明關稅談判艱辛時二度掉淚，還自嘲「我太愛哭了」，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵會後也獻上「愛的抱抱」。

楊珍妮指出，這次談判總統府、國安團隊、行政院團隊給了明確方向，「該堅持一定會堅持、該爭取我們就爭取，所以有今天的成果，除了感謝長官支持指導外，也特地感謝相關單位對經貿辦協助，更感謝經貿辦同仁日夜陪伴」。

楊珍妮表示，上週簽署MOU，朋友和業者紛紛寫信給她，說回來終於可休息與聚餐，她都回答，「這輛火車開出Tunnel（隧道）、看到曙光，但還沒到站，因為對等貿易協定尚未簽署」。

媒體問及為何昨天在機場落淚？楊珍妮坦言，昨天下飛機時，沒有預期到院長卓榮泰和秘書長張惇涵會來，「看到他們真的像回到家裡，只差一點沒有擁抱他」。真的是看到家人，一路走來的支持很感動，「那是touch my heart，我這個人很愛哭，就會掉眼淚」。

楊珍妮講到激動處忍不住哽咽，她直呼「想到我的同仁日夜陪伴我，我太愛哭了，所以就哭出來，所以不要問我這問題」。看到很多傳統產業如此感謝行政團隊，自己就非常感動；今日記者會結束後，卓榮泰、鄭麗君、張惇涵、經濟部長龔明鑫也分別與楊珍妮擁抱打氣。

張惇涵說，鄭麗君副院長昨天在機場時給了自己一個擁抱，說了一句「兄弟」，這句的背後是一個談判代表的壓力，是一個談判團隊的責任，是台灣2300萬國人的生活，也反映出台灣的國家實力，這兩字道盡後面一切的辛苦。

