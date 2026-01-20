為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳亭妃拜會邱莉莉未達共識 郭國文：未簽3項承諾實在遺憾

    2026/01/20 15:47 記者劉婉君／台南報導
    身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，會勘善化糖廠文物館進度時，面對記者詢問對於陳亭妃拜會邱莉莉一事的看法，表示「3點協議」才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒有簽署，實在很遺憾。（記者劉婉君攝）

    身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，會勘善化糖廠文物館進度時，面對記者詢問對於陳亭妃拜會邱莉莉一事的看法，表示「3點協議」才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒有簽署，實在很遺憾。（記者劉婉君攝）

    民進黨台南市長黨內初選勝出的立委陳亭妃，今（20）日拜會台南市議長邱莉莉，被外界視為是希望能與「挺憲」議員破冰，但因陳亭妃不願簽署民進黨團提出的「3點協議保證」，雙方未達成共識。對此，身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文表示，「該3點協議才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒有簽署，實在很遺憾。」

    郭國文今天下午到善化區會勘善化糖廠文物館進度，面對記者詢問對於陳亭妃拜會邱莉莉一事的看法時，從頭到尾沒有提到「陳亭妃」，他表示，獲選人一直強調要整合、要團結，她的角色至為關鍵，針對之前的事情、她在初選過程對於有疑慮的事件，從未正面回應，未來要面對選舉，基本上大家不會對過去的事做文章，「但必要的動作還是要做出來」，因此才會有「3點協議」承諾。

    對於陳亭妃未簽署協議，郭國文說，3個承諾沒有簽，實在很遺憾，那才是真正化解議員之間心結的最好方法，沒想到連1點都沒有。市黨部主委主要的角色是針對政黨，候選人該努力的、該去面對的，他不便越俎代庖。

    民進黨團要求陳亭妃簽署的3點協議，包括與市議員郭信良明確切割及保持距離；不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批評攻擊民進黨的無黨籍候選人；大選後支持黨團推出的正、副議長候選人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播