    首頁 > 政治

    申請租金補貼反遭政府追繳 時力：政策審查失靈成租屋族債務陷阱

    2026/01/20 15:41 記者陳治程／台北報導
    政府4年前擴大推動租屋補助政策，取消要求租屋族檢附建物用途證明，近日卻傳出政府因資格不符開始追繳租金補貼，引發議論。（資料照）

    內政部部長劉世芳昨（19）日赴內政委員會報告社宅政策精進方案，承諾未來將聯手地方以社宅興辦、包租代管及租金補貼等多元政策，續挺百萬租屋族；但多名租屋族透露，他們申請租金補貼後反遭政府「催繳」，要求限期返還數萬元至十餘萬元不等費用，引發不滿。對此，時代力量表示，此事凸顯政府該政策出現嚴重行政疏失，後果不應由租屋族無辜承擔。

    時代力量指出，上述亂象可追溯至內政部2022年推動的「300億擴大租金補貼專案」。當時政府為提高補貼戶數而簡化審查流程，僅要求申請人檢附租約、無須附帶建物登記資料；隨著地方、中央政府初審及複審流於形式，因而出現制度性風險。時力指責，政府宣稱申請補貼不需房東同意，卻事後通知租屋族建物用途不符，行政邏輯矛盾使民眾無所適從，嚴重傷害政府公信力。

    時代力量表示，許多遭追繳的案件問題並不在租屋族本身，而是政府審查機制的混亂；若申請資格不符，相關案件不應在第一時間通過審核並完成撥款，如今事後追討，形同要人民為政府的行政失當買單。

    時代力量直言，政府掌握最完整的地籍與財稅資料，本可在申請前端即建立自動化勾稽與即時攔截機制，卻因便宜行事而鬆綁把關，讓不符資格的案件一路通過、完成撥款，直到多年後才回頭追繳，將行政風險完全轉嫁給人民。政府在租金補貼政策上，理應負起審查程序上的把關責任。

    時代力量呼籲，內政部應立即針對上述情形啟動專案調查，為誠實申報、並非主觀不法的租屋族應提出具體協助與補救措施，同時全面檢討審查流程，釐清責任歸屬；時力強調，便民政策不應建立在犧牲基本審查的前提下，政府必須儘速落實申請前端的即時比對與清楚警示，從源頭杜絕錯誤，而非在行政出包後雙手一攤，讓無辜租屋族繼續在政策失誤中受害。

