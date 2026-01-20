全民防災是國安關鍵 賴清德：今年要達10萬防災士

總統賴清德指出，去年已有6.8萬名防災士完成培訓，期盼今年達成10萬名防災士的目標。（總統府提供）

總統賴清德今前往台中出席「115年度防災士培訓」時表示，「全民防災」是國家安全與社會韌性中不可或缺的一環，防災不僅是政府責任，更需要全民共同參與，去年已有6.8萬名防災士完成培訓，期盼今年達成10萬名防災士的目標，協助鄰里、社區進行風險盤點，期勉未來有更多行業與團體共同投入防災士培訓，強化國家防災體系。

內政部輔導國際獅子會第三聯合會在台中舉辦全台首場國際性社團防災士培訓活動，由總監議會議長葉浴堅及防災士專案主委張鈴雪邀集全國各地獅友參與。

賴清德表示，台灣位處地震帶與颱風行經路徑，經常遭遇颱風與地震的威脅，應該要有自我保護的準備，並在行有餘力下幫助別人。另外，面對地緣政治變化不能掉以輕心，避免在事情發生時毫無準備，他上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，提出多項重點主軸，加強並善用鄰里平時的訓練，在必要時加以應用，達到全民防災的目標。

賴清德指出，在內政部與消防署共同努力下，去年已培訓6萬8千名防災士，今年也要繼續努力，希望達成培訓10萬名防災士的目標；他也感謝內政部、台中市政府、消防局、逢甲大學、防災研究中心團隊共同參與這項防災士培訓計畫。

賴清德表示，合格防災士將能協助鄰里、社區進行風險盤點工作，也能帶領實地演練、建立聯絡網絡，讓資訊更快、行動更準、照顧更到位。他也肯定立委何欣純積極推動台中市各項建設，爭取中央資源照顧地方在社會福利上的需求，也高度支持防災士制度以及全社會防衛韌性。

