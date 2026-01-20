關稅定案數週後簽台美貿易協定 藍委：把談判底線與敏感項目講清楚

國民黨立委許宇甄。（資料照）

台美關稅談判底定，行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」說明細節，行政院副院長鄭麗君表示，數週後會簽署台美貿易協定，台灣對美採購農產品部分最後是有刪除的，且我方有向美國爭取1000項貨物免關稅。國民黨立委許宇甄表示，政府若真有底氣，就請立刻把談判底線與敏感項目講清楚，包括基改食品絕不能進校園，美豬含萊劑標準不能放寬，農漁產品與汽車關稅更不能在黑箱中被當成籌碼交換。

許宇甄指出，行政院今針對台美關稅與投資合作召開記者會，通篇充斥文青式宣傳與歌功頌德，卓院長等人一再鋪陳談判團隊多辛勞、行政體系多配合，卻對人民最想知道的關鍵問題避而不談：美國農漁產品、汽車是否走向零關稅？因應美方要求，台灣市場到底要開放到什麼地步？這些才是攸關民生與產業生死的「深水區」。

許宇甄表示，記者會重複的多半只是這兩天大家早已知道的資訊，不斷強調台灣獲得美國「232條款」最優惠待遇，宣稱配額內外都享有優惠。然而，就在政府大肆宣傳「半導體與AI產業大利多」的同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天宣稱不在美國生產的記憶體製造商，將可能面臨100％關稅。今天的股票市場，國內記憶體大廠股價就「被打趴在地」，投資人恐慌性拋售，狠狠打了行政院一巴掌。

許宇甄質疑，政府口口聲聲說半導體、AI產業能獲優惠，不在配額內也能獲得優惠。那記憶體不在AI供應鏈裡面嗎？為什麼投資人會擔心記憶體仍將被高關稅鎖定？行政院若真掌握所謂「最優惠待遇」的完整設計與適用範圍，就應把產業分類、產品清單、適用條件講清楚，而不是用口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。

許宇甄也批評，卓院長特地出面澄清「2500億＋2500億是分開的」，要求媒體與評論不要再寫成5000億，甚至暗示會影響後續推進。卓榮泰這種說法完全是搞錯對象。「5000億美元」的說法，分明是美國商務部盧特尼克部長接受美國媒體專訪時承認的數字。

許宇甄說，卓院長不敢對美國大聲，卻只敢在台灣內部對媒體與在野黨頤指氣使，如果這個數字是錯的，是「認知作戰」，那源頭正是美國商務部長。卓院長若真有本事，應該去向盧特尼克抗議，要求美方不要誤導台灣民眾，而不是在國內威脅新聞媒體，這種「對外軟趴趴，對內兇巴巴」的態度，令人遺憾。

