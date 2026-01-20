助盧秀燕避談普發現金？ 台中警分局長聯合布達臨時改主持人引聯想

台中市警局今天下午舉行多位卸、新任分局長聯合布達交接典禮，臨時改由副市長鄭照新主持。（警方提供）

台中市今（20）日下午舉行多位卸、新任分局長聯合布達交接典禮，市警局公關室今上午不到10時就通知媒體，將由市長盧秀燕親自主持，未料接近中午卻突然更新，改由副市長鄭照新主持，正值「普發現金」話題持續延燒之際，是否刻意替市長避開媒體追問，引發外界諸多聯想。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純，前晚出席市議會民進黨團幹部交接典禮，當著盧秀燕面前高喊「由我來普發現金」，直接對準現任市長施壓，盧秀燕當時坐在台下，僅露出招牌微笑，未正面回應，政治攻防已悄悄點燃。

今早盧秀燕主持完市政會議準備離場時，媒體再度追問「何委員說要普發現金，市長怎麼看？」盧秀燕全程微笑未答，由幕僚迅速護送離開，轉往市議會臨時會，對普發現金議題依舊「不接球」，主動端出「防災牌」。

在市政會議中，她高調展示由消防局設計的防災避難包，現場示範使用方式，還請市府秘書長黃崇典協助收納，稱讚「1分鐘就能收好」，打開後不僅有防災知識，攤開還能當野餐墊或災時地墊，最後又能變成家庭提包，一包多用，盧秀燕也強調，該防災避難包在行政院災害訪評會中獲高度肯定，吸引各縣市前來取經。

就在媒體緊盯普發現金議題之際，市警局聯合布達主持人臨時更動，是否刻意替市長避開媒體追問，隨著選戰逐漸升溫，現金、治安、防災交織成戰場，台中政壇的煙哨味，正一點一滴升高。

