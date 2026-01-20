捷克前議長艾達莫娃卸任後首度來台演說 籲以社會韌性面對威權壓力

捷克共和國國會下議院前議長艾達莫娃訪台，20日在台北舉行演講會。（記者廖振輝攝）

捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（20）日發表演說強調以韌性面對威權施壓的重要性，並指出，民主無法在社會分化下自我防衛，籲民主國家藉教育、媒體識讀、包容性體制等途徑培養社會韌性，讓公民因信任體制而更難被操弄。

歐洲價值安全政策中心在台辦事處（European Values Center for Security Policy Taiwan Office）今日舉辦捷克眾議院前議長艾達莫娃訪台演講會。艾達莫娃以「走向原則性務實主義：壓力之下的民主國家連結及合作」（Towards Principled Pragmatism: Connectivity and Collaboration between Democracies under Stress）為題發表演說。

艾達莫娃指出，我們時常聽到有人說當今是個危機的世代，但她認為，定義這個世代的並非危機，而是壓力，威權國家透過經濟脅迫、法律模糊、網路行動、影響力宣傳、釋放軍事訊號等手段施壓，對民主國家造成嚴峻挑戰，因民主國家的系統是為了應對離散事件而非長期壓力。

艾達莫娃也指出韌性的重要性，其建設需要長遠的眼光及說服公民的勇氣，「社會韌性是國內的前線」，民主無法在社會分化下自我防衛，威權戰略瞄準公開自由的社會的弱點，散播錯假訊息，塑造社會兩極化。

艾達莫娃認為，韌性不僅關乎能力，更有關當壓力加劇時，誰更值得仰賴；民主國家應有意識地養成韌性，對民主國家而言，社會韌性並非一蹴可幾，須藉由教育、媒體識讀、包容性體制、經濟公平等途徑培養，「信任體制的公民更難被操弄」，民主辯論長顯混亂，但混亂不是弱點，而是韌性的體現。

談及供應鏈安全，艾達莫娃表示，台捷在強化供應鏈安全方面有龐大的合作機會，捷克企業在無人機及無人飛行載具領域冠絕全球，希望能與台灣企業及學術研究機構合作。

針對當今變動的國際體系，艾達莫娃認為，台灣不僅只是個區域議題，而是檢驗民主國家能否在不放棄原則的前提下維持穩定性的試金石；台捷關係反映出了務實主義的實踐，期許台捷未來應有更多政治、經濟、安全領域的合作。

最後，艾達莫娃總結指出，當今的民主並不遜於其挑戰者，但民主往往更加躊躇。原則性務實主義便是在不迷失道德方向的情況下克服躊躇，而這攸關於危機來臨前的韌性投資、強化盟友，並秉持自信行事，台灣明白這點，而歐洲正在學習。

艾達莫娃自2021年11月至2025年10月曾擔任捷克共和國國會眾議院議長，並曾於2023年3月以議長身分在立法院演說，是首位在立法院演說的非邦交國女性國會議長。

