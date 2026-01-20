為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國防特別條例仍暫緩列案 藍批軍人欠薪20天

    2026/01/20 13:32 記者林欣漢／台北報導
    立法院程序委員會今日中午開會討論23日、27日院會議程，藍白再度以人數優勢，將議事日程草案提報院會處理。（記者劉信德攝）

    立法院程序委員會今日中午開會討論23日、27日院會議程，藍白再度以人數優勢，將議事日程草案提報院會處理。（記者劉信德攝）

    立法院程序委員會今日中午開會討論23日、27日院會議程，藍白再度以人數優勢，將議事日程草案提報院會處理。包括1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、今年度中央政府總預算案，至今仍無法被排入議程，民進黨立委高舉「預算不能拖，全民都在等」、「台灣要安全，不要吳三桂」等手板表達訴求；國民黨立委也反擊，轟賴清德總統踩國軍，軍人欠薪已20天。

    藍白今日以9比9，加上國民黨召委翁曉玲關鍵一票，將議事日程草案提報院會處理，因此1.25兆元的軍購特別條例草案、今年度中央政府總預算案，都將留待週五院會處理，綠委預料屆時會再度被表決擋下。

    民進黨立委郭昱晴指出，行政院去年8月29日將今年度中央政府總預算案送立院審議，至今已經被擋144天，藍白擔心到時候審查軍購的時候，刪除預算被民眾看到，乾脆不審，在野黨不應該唱衰台灣，原本想說同一條船上，藍白不幫忙划船就算了，如今藍白還拿著槳要打同船的人，「這麼見不得台灣好嗎？」

    國民黨團書記長羅智強反擊，行政院執迷不悟，惡意違法不編列預算，今天已經是賴總統欠軍人薪水第20天，違法的預算難道要立委們蒙著眼睛、違背法律，替行政院背書違法審查嗎？他要再次強調，政院只要依法編足預算，馬上就能開始審查。

    羅智強還說，上週五院會藍白依照《預算法》第54條同意動支718億元的急迫性新興計畫，包括TPASS、治水、生育補助等，但民進黨卻反對，還花了一大堆時間與精力在造謠，院會就是照妖鏡，既然執政黨擺爛，就交給在野黨來做。

    民進黨立委沈伯洋反駁，藍白現在就是覺得立法院最大，要凌駕憲法法庭、監察院，現在還想要直接把總統的權限拿到自己身上，自己要提軍購特別條例；總預算也面臨相同問題，羅智強講的全都是民進黨去年8月就在總預算提出的，審都不審又要自己提案，還說民進黨不跟上，「我們早就提完了，你們只是把我們的案再提一遍而已」。

    民進黨立委高舉「預算不能拖，全民都在等」等手板表達訴求。（記者劉信德攝）

    民進黨立委高舉「預算不能拖，全民都在等」等手板表達訴求。（記者劉信德攝）

