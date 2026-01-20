為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柯文哲嘉市掃街歧視女性「架拐子」？ 林昱孜：過度解讀

    2026/01/20 13:29 記者王善嬿／嘉義報導
    柯文哲到嘉義市幫張啓楷拉抬聲勢，林昱孜（右一）都會陪同。（記者王善嬿攝）

    柯文哲到嘉義市幫張啓楷拉抬聲勢，林昱孜（右一）都會陪同。（記者王善嬿攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲17日偕同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷到北興市場拜票，民眾黨將過程在網路線上直播，眼尖網友看到柯文哲疑用手肘「架拐子」撞了該黨擬參選嘉義市議員的立委張啓楷服務處副主任林昱孜。林昱孜今天回應，網友「過度解讀」，柯主席非常照顧在地黨職人員，完全沒有網友所述這種事情。

    一名網友Geo Mosa在臉書分享此段影片，張貼「阿北怎麼有點生氣？求柯南」文章，質疑當天嘉義掃街直播中，「不知道是不是因為場面有點冷清，阿北好像用手肘推了一下身旁的林昱孜副主任，還瞪了她一眼。還是阿北覺得她不該湊熱鬧擠進鏡頭？」

    建築師陳世岸表示，看到他與民眾合照時，對自己民眾黨市議員參議員有不當動作（架拐子），引發民眾對他過往歧視女性歷史的惡劣回憶。

    陳世岸貼文及受訪說，柯文哲無人能及的傲慢，歧視霸凌任何人對他來說可能都只是剛好而已，柯文哲根本就是瞧不起嘉義市吧，專精政治詐騙的渣男，嘉義市選舉對他而言，就是剩下多少利用價值而已，強推選不上的張啓楷，就是打算能跟國民黨換到多少籌碼，從內部開始腐敗，這個政治詐騙集團氣數已盡，民眾都看在眼裡。

    隨此話題在網路發酵，林昱孜也透過臉書、影片聲明，17日與張啓楷委員、柯文哲主席到北興市場拜票，主席撞了一下昱孜，但大家「過度解讀這段影片」；柯主席答應當張啓楷競選總幹事開始，對他們在地候選人非常照顧，且在第一天柯主席就告訴她，要用最大的方式幫助她曝光，謝謝大家的關心及擔心，歡迎大家去看直播影片，就會知道根本沒有這件事。

