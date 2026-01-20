全台首場國際團體防災士培訓 賴總統：「全民防災」為國安、韌性核心

總統賴清德致詞表示，「全民防災」是國家安全與社會韌性中不可或缺的一環，防災不僅是政府責任，更需要全民共同參與。（內政部提供）

為強化全民防災能量、深化社會整體韌性，內政部輔導國際獅子會MD300C複合區於19日起，連兩天舉辦全台首場國際性社團防災士培訓活動，由議長葉浴堅及防災士專案主委張鈴雪邀集全國各地獅友參與。總統賴清德致詞表示，「全民防災」是國家安全與社會韌性中不可或缺的一環，防災不僅是政府責任，更需要全民共同參與。

內政部透過新聞稿指出，賴總統致詞表示，台灣位處地震、颱風等天然災害頻繁區域，近年更面臨氣候變遷所帶來的極端天氣挑戰，防災工作的重要性不容忽視。「全民防災」是國家安全與社會韌性中不可或缺的一環，防災不僅是政府責任，更需要全民共同參與。總統府成立全社會防衛韌性委員會，並持續推動防災士制度，培養具備基礎災害應變能力的民間力量，期使社區在災害發生第一時間就能自助、互助，有效降低災害所帶來的衝擊與損失。

劉世芳說，內政部將持續與地方政府及民間團體合作，推動多元民力參與防災士培訓，強化平時整備與災時應變能量，包含替代役、計程車司機、家庭主婦、移工、新聞媒體等對象。期盼透過制度化訓練與實務演練，讓防災士在災害發生時，能即時投入通報、協助避難及關懷弱勢等工作，將鏟子超人、志工精神灌注於防災士培訓，成為政府防、救災的重要夥伴。

內政部表示，賴總統特別感謝獅子會秉持「We Serve—我們服務」的核心精神，長期積極投入公益服務及社區服務工作，從弱勢關懷到防災參與，始終不遺餘力，發揮正向的社會影響力。本次防災士培訓，現場分享完全掌握風險盤點、建立聯絡網絡等防災士培訓要點，不僅展現獅子會遍布全國的組織動能，也有助於防災知識向下扎根，逐步建構更緊密且穩固的社區防災網絡。

總統賴清德及內政部長劉世芳親臨國際性社團防災士培訓活動，並聽取學員簡報、觀摩學員操作實況。（內政部提供）

內政部輔導國際獅子會MD300C複合區於19日起，連兩天舉辦全台首場國際性社團防災士培訓活動。（內政部提供）

