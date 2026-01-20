傅崐萁稱「我從很年幼就知道趙大哥」 出席趙少康新書發表會引笑聲

國民黨團總召傅崐萁。（記者陳逸寬攝）

前中廣董事長趙少康今天舉辦「趙少康的時代現場 七十少年｣新書發表會，國民黨團總召傅崐萁出席表示，趙少康在他的印象裡面，「我從很年幼就知道趙大哥」（兩人相差12歲），引發一陣笑聲。他敬佩趙少康在那個年代「挑戰威權」，且推動的大和解咖啡；傅強調，朝野本來就應該要和解，大家要一起來同心協力來守護國家才對。

傅崐萁說，很多人可能不了解當時那個年代，要挑戰威權真的不容易。趙少康給他的第一個印象，是當時全世界開始要推動環保，汽車加油要加汽油和92無鉛汽油兩種，可是我們的政府很奇怪，要大家響應環保，結果無鉛汽油竟然比一般汽油還貴，當時趙少康站出來，批評政府到底用什麼樣的邏輯腦袋在想事情，要鼓勵大家做環保竟然要出更多的錢，應該是政府補貼，要用92無鉛汽油，就應該要換車子來吃92無鉛的汽油，而不是用更貴的加油費，「結果趙大哥振臂一呼，果然92無鉛就降價了」，後來趙少康也當了環保局長。

傅崐萁說，很多事情有因必有果，趙少康他非常熱情，也非常關懷台灣社會，向來就是行俠仗義、堅守城堡、打死不退。相信在古代，趙少康絕對是俠客，也不願意入朝做官，但現在這個時代裡面，趙少康給在野黨，甚至給民進黨，都有好多好多人生上的支持跟經驗。

傅崐萁說，尤其是提到當年趙少康參與推動的大和解咖啡，朝野本來就應該要和解，大家要一起來同心協力來守護國家才對。所以看到趙少康行俠仗義，在前面衝鋒陷陣，如果在前一點的年代，趙少康他會是四行倉庫的謝晉元還是張自忠將軍，趙有那種氣魄跟氣概，但突然轉換成為大和解咖啡的推手，讓他真的很感動，因為趙少康沒有私心，就是為了國家，為了台灣這塊土地，所以願意跟民進黨坐下來。

