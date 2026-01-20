為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營「姊弟之爭」喬不攏 賴清德低調現身台中力挺「她」籲眾人給掌聲

    2026/01/20 13:19 記者黃旭磊／台中報導
    總統賴清德（中）今上午低調現身台中南屯，力挺台中市長參選人何欣純（中左）。（民眾提供）

    總統賴清德（中）今上午低調現身台中南屯，力挺台中市長參選人何欣純（中左）。（民眾提供）

    國民黨台中市長提名楊瓊瓔、江啟臣「姊弟爭」協調破局，總統賴清德今天（20）上午由民進黨台中市長參選人、立委何欣純陪同，低調現身台中南屯區公所，向在場國際獅子會獅友、消防從業人員稱「何欣純認真打拚、表現第一名」，長期關注台中建設與公共安全，拜託大家給何欣純熱烈掌聲。

    總統行程今天並未對外公開。據了解，賴清德出席115年度國際獅子會防災士培訓活動，會場由國際獅子會主辦為19日119消防節系列活動，賴清德致詞中特別點名何欣純，稱許「認真打拚、表現第一名」，並肯定她長期關注台中建設與公共安全，對防災及全社會韌性相關工作投入不遺餘力。

    賴清德說，何欣純對台中有深厚感情，擔任立委期間除積極推動台中建設，也協助中央照顧地方社會福利，在安全與防災工作上同樣不遺餘力。

    賴清德稱，過去與何欣純互動發現，何認為經濟發展與地方建設固然重要，但若缺乏安全基礎，一旦事故或災害發生，過去努力可能付諸流水，因此長期支持防災士培訓及全社會防衛韌性工作，並請現場給予何欣純熱烈掌聲。

    內政部長劉世芳致詞表示，國際獅子會是向善有愛的大家庭，而「防災士制度」透過專業培訓，讓更多民眾具備自助、互助、公助能力，目前全台已訓練11萬多名防災士，從9歲到81歲都有，共同打造有韌性的台灣。

