分析2026藍白合 卓冠廷：須做好「一對一也能贏」的萬全準備

民進黨中執委卓冠廷。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲日前批評台北市長蔣萬安拋出的營養午餐免費是民粹政治、騙選票，引起藍白議論。對此，民進黨中執委卓冠廷表示，民眾黨內「柯文哲路線」與「黃國昌路線」正在對抗，對民眾黨而言，2026選得好壞與否，只要能維持關鍵少數，對柯文哲來說這就是一場穩賺不賠的「無本生意」，不論藍白合不合，對我們民進黨而言，都必須做好「一對一也能贏」的萬全準備。

卓冠廷在臉書PO文表示，柯文哲要的是左打藍右打綠，黃國昌走的是全面小藍化，柯文哲痛批蔣萬安營養午餐全免是「騙選票」，藍營大反彈，可以觀察的是民眾黨是否正因柯文哲的回歸而試圖撕下小藍標籤？從民眾黨的大戰略來看，2026的藍白合若不成功，對柯文哲究竟有何損失？答案是：幾乎沒有。

卓冠廷分析，在當前藍營縣市長人選難產、而白營積極佈局的態勢下，即便藍白合最終破局，國民黨勢必會像2024年一樣，將敗選責任全數歸咎於柯文哲，甚至將其視為千古罪人，但問題是，罵完之後呢？國民黨敢就此與民眾黨決裂嗎？還是為了生存，不得不更卑微地爭取民眾黨的支持？

卓冠廷直言，對民眾黨而言，2026選得好壞與否，只要能維持關鍵少數，對柯文哲來說這就是一場穩賺不賠的「無本生意」，不論藍白合不合，對我們民進黨而言，都必須做好「一對一也能贏」的萬全準備，唯有自身強大，才無需看人臉色。

