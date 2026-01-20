為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林宸佑案細節曝光！ 詹凌瑀：新聞自由絕不是叛國的保護傘

    2026/01/20 12:52 即時新聞／綜合報導
    詹凌瑀指出，林宸佑案證明紅色滲透無孔不入，紅媒更有可能已經成為中共在台發展組織的掩護，詹強調：「新聞自由絕對不是叛國行為的保護傘。」（圖翻攝自臉書）

    中天新聞台記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。週刊今報導指出，林宸佑涉嫌行賄現役軍人的款項都是從他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，且還有大量的「泰達幣」。媒體人詹凌瑀指出，林宸佑案證明紅色滲透無孔不入，紅媒更有可能已經成為中共在台發展組織的掩護，詹強調：「新聞自由絕對不是叛國行為的保護傘。」

    詹凌瑀提到，根據檢調掌握的證據，林宸佑利用地下匯兌與泰達幣等虛擬貨幣手段，收受中共大筆資金，再透過自己的帳戶轉匯、賄賂國軍現役官兵。令人驚訝的是，他們鎖定台灣最新防空飛彈部隊與相關參數，這些武器是反制共軍犯台的關鍵戰力，若參數外洩，等同於讓共軍掌握這把利劍的弱點。

    詹凌瑀表示，這正是前美國國防部官員胡振東不斷疾呼的「第五縱隊」危機，過去大家以為第五縱隊只存在於退將或特定政治團體中，但林宸佑案證明了紅色滲透無孔不入，披著「記者」的外衣、拿著麥克風在國會故意醜化綠營政治人物、在直播節目上帶風向，背地裡卻是在替中共執行情蒐與分化任務。

    詹凌瑀指出，紅色媒體不但是言論立場親中，更可能成為中共在台發展組織的掩護，林宸佑平時在鏡頭前對本土陣營咄咄逼人，對特定陣營卻笑臉迎人，如今看來，這些「犀利提問」與「直播抖內」，是否都只是為了掩飾其背後龐大的紅色金流與情報網？

    詹凌瑀強調，新聞自由絕對不是叛國行為的保護傘。當媒體從業者淪為中共收買軍人、刺探軍機的白手套時，這就是赤裸裸的戰爭行為，檢調單位務必除惡務盡，揪出幕後更大的指導單位與藏鏡人。而台灣內部的紅色內應已經到必須徹底清洗的時候，詹凌瑀直言：「對於這種出賣國軍弟兄、出賣國家安全的賣國賊，法律絕不能有任何寬貸。勿枉勿縱，嚴懲不貸，才能對得起在前線保家衛國的將士。」

