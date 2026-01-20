大溫哥華台灣僑界聯合會改選 謝明珠、蔡安惠和劉永強三人當選共同主席

大溫台僑聯合會三位新任共同主席包括劉永強（左一）、謝明珠（右二）、蔡安惠（右一）與僑務組長郭淑貞（左二）合影。（大溫台僑聯合會提供）

「大溫哥華台灣僑界聯合會」1月11日選舉新任主席，對僑社貢獻備受肯定的僑務委員謝明珠、僑務顧問蔡安惠及僑務促進委員劉永強三人高票當選。當然副主席則是由僑務委員張亦凱擔任。

大溫台僑聯合會指出，剛新選出的主席們與副主席，不管是資歷與能力皆均獲得僑界肯定，相信能傳承聯合會宗旨與目標，與新科理事們共同推展聯合會會務，爲台灣政府與大溫台僑，提供最大貢獻。

大溫台僑聯合會在1月10日召開第九屆會員大會暨共同主席與理事改選。當日共有51位會員出席，駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞親臨列席。

輪值主席黃宗芹開場致詞，除了感謝所有理事及所有參與聯合會活動的會員及僑胞們在過往這一年裡， 給予聯合會的支持與協助外， 同時期許所有的理事們處理事情上 ，一定要展現「高度」，才能把會務帶到應有的層面與格局， 在面對與人有關的事務上， 大家也一定要展現「溫度」這樣才能更讓台灣僑界緊密的團結。

郭淑貞則感謝第八屆主席與理事們群策群力，同心協力，展現了僑界的實力與凝聚力。

郭淑貞並預告了今年僑委會重點推動台灣華語文學習中心，將在2月初揭牌，歡迎聯合會會員共襄盛舉，並且向主流人士、地方社區廣為宣導，共同推動華語文學習。

根據會議進程，由秘書長康燕青進行會務報告，財務長黃斐琳財務報告並經全體會員同意，通過2025 年度財務報表。

隨後，所有與會會員投票選出第九屆15名個人理事與10名社團理事，現任僑務委員為當然理事，共選出27位理事。

這些理事分別為謝明珠僑務委員、張亦凱僑務委員，個人理事：黃宗芹、蔡安惠 、黃斐琳 、康燕青、謝孟瑾、施素蜜、蕭學鈞 、張博勝、宋美滿 、劉永強、張建宏、林瑞英 、巴如玉、林晏禕 、樓渺渺。社團理事：加拿大彰化同鄉會、北一女加拿大校友會、加拿大全球衛生協會、溫哥華蓬萊合唱團、台大溫哥華校友會、加拿大多元文化中心、全加中華總會館、加西銘傳校友會、大溫哥華菁英協會、溫哥華實踐校友會。

大溫台僑聯合會新選出第九屆理事及共同主席。（大溫台僑聯合會提供）

