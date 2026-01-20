為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拜會未達共識 傳陳亭妃不認同要求簽署「與他切割」

    2026/01/20 12:40 記者王姝琇／台南報導
    台南市議會民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。（記者王姝琇攝）

    台南市議會民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。（記者王姝琇攝）

    民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃今日拜會南市議長邱莉莉，多位「挺憲」議員出席，民進黨團祭出「2026民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並沒有簽署，傳出針對第1點協議「與郭信良的關係做明確切割」不認同，為雙方此次會談留下「遺憾」。

    「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證：第1、秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第2、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第3、大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。共有23人簽署，都是原「挺憲」的市議員。

    民進黨團總召李宗翰表示，為促成團結安排此次拜會，陳亭妃委員口頭上承諾第3點是沒問題，但是連署書上並無簽名，感到遺憾；其他現場挺妃派的議員也都有看過，但也沒有簽。至於現場氣氛如何？李宗翰說，大家想像不一樣要問陳委員。

    邱莉莉受訪表示，她（陳）也是非常誠意來拜訪，「很遺憾沒有完全達成共識」，邱莉莉提及，在選舉過程很多市民朋友提出的問題，希望透過此次連署讓社會大眾比較清楚一點，很顯然除她（陳）有部分口頭上承諾外並沒有簽署，這是多位跨黨派議員的想法與聲明，還是謝謝她（陳）來訪。提及雙方是否會再會面？邱莉莉說，之後就要開始議員的初選了。

    台南市民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。（記者王姝琇攝）

    台南市民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播