湧言會搶攻2026！王定宇率11新人亮相 自曝「28歲參選時僅剩5萬」

湧言會11位議員新人今在立委王定宇、林楚茵、黃捷等人陪同下亮相。（記者陳昀攝）

2026地方選戰號角響起，民進黨湧言會11位議員參選新人正式亮相，由召集人王定宇偕同立委林楚茵、黃捷共同站台力挺，這批被譽為「即戰力」的新面孔，涵蓋雙北、南高及原住民選區，共同宣示「好人才、顧台灣」為核心承諾。王定宇特別分享28歲時「身上只有5萬元要登記參選」的艱辛過往，勉勵新人勿忘初衷，代代傳承守護台灣民主。

湧言會推出的名單包含台北市議員擬參選人郭凡（松山信義）、康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）、新北市議員擬參選人張志豪（中和）、台南市議員擬參選人林建南（中西區、北區）、卓佩于（東區）、高雄市議員擬參選人張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、高雄市平地原住民巫振興；張志豪以另有行程為由缺席。



王定宇表示，湧言會是民進黨最年輕的系統，一直致力於為台灣培養人才，從每個角落找到為台灣努力的人，面對即將迎來的激烈選戰，未來10個月，希望湧言會的老將、現任的各地議員，以及這11位最強新人，能夠進到民意機關，展現台灣的民主，守護台灣的利益。

王定宇回憶，他28歲在台南參選議員時身上只有5萬元，要登記時來了30多人，他永遠記得自己站在黨部門口等大家把錢湊齊，讓他順利登記參選，他提醒每一位新人勿忘初衷，不要忘記曾經幫助自己的人，不要忘記台灣是一個充滿挑戰、很辛苦的母親，但我們可以一代接一代、一棒接一棒，讓這個國家成為這全世界不可忽視的強國。

林楚茵表示，湧言會推薦的新人，就是從基層做起、擁有實力的「即戰力」，這11位新人在台北、新北、台南、高雄，將成為認真踏實為台灣服務的新世代力量，記者會以「台灣尚湧」作為主題，回想去年WBC台灣英雄從不被看好走向冠軍之路，也許大家現在不認識這群新人，但他們早就準備好了、一直默默努力，只是還沒被大家看見。

黃捷說，台灣的民主需要一棒接一棒的努力，每一個即戰力都非常重要，從基層顧好台灣的民主，這些人選其實大多在地方服務很久，有為族人努力20多年的巫振興、過去曾任副議長的蔡昌達，以及來自文化界、設計界、護理界，或企業界，甚至曾是運動選手的，過去領域不同、背景不同，但是為台灣努力的信念是相同的，希望他們能走向冠軍之路，為台灣前線努力。

湧言會召集人王定宇回憶自己28歲參選時身上只有5萬元的情景，勉勵新人勿忘初衷。（田裕華攝）

立委王定宇（前排中）、黃捷（前排左二）、林楚茵（前排右二）一同出席「湧言全國議員參選新人記者會」，並為參選議員的新人披上彩帶。（記者田裕華攝）

