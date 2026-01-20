為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院三讀農科園區條例 保障花卉業者進駐園區權益

    2026/01/20 12:24 記者李文馨／台北報導
    立法院會今天三讀農業科技園區設置管理條例第15條之1修正案。（記者劉信德攝）

    立法院會今天三讀農業科技園區設置管理條例第15條之1修正案。（記者劉信德攝）

    立法院會今天三讀「農業科技園區設置管理條例第15條之1修正案」，明定地方農業科技園區於此次修正條文施行前，經主管機關依規定報經行政院核定納入為主管機關管理的園區者，其納入管理前原核准進駐的園區事業，得繼續依其原核准進駐的資格條件進駐園區，不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。

    立委陳亭妃7日在經濟委員會審查草案時表示，台南後壁花卉創新園區進駐廠商共68家，但多達40家業者屬自然人或獨資商號，礙於現行條例規定僅限「股份有限公司」組織進駐，導致小型私人企業進駐時面臨困難，因此提案修法要求具備「追溯效力」，讓在修法前已有進駐事實的業者能比照辦理，確保過去身分與權益不受影響。

    三讀條文明定，地方農業科技園區於本條文修正施行前，經主管機關依第5條規定報經行政院核定納入為主管機關管理之園區者，其於納入管理前原核准進駐之園區事業，得繼續依其原核准進駐之資格條件進駐園區，不受前條所定園區事業組織型態規定之限制。

    為落實對農民信賴保護及維護產業安定，若園區業者已有發生繼承事實的情事，三讀條文也規定，前項核准進駐園區的事業屬自然人或獨資商號者，發生繼承事實或贈與配偶或直系血親二親等內卑親屬，由繼承人或受贈人申請進駐園區時，也不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。申請進駐園區之繼承人或受贈人應以一人為限。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播