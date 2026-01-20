藍營新北市長人選農曆春節前決定 侯友宜曾與李四川見面交換意見

針對國民黨新北市長人選，新北市長侯友宜（右二）曾建議農曆年前決定人選，左二為爭取提名的副市長劉和然。（記者賴筱桐攝）

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧定於一尊，民眾黨主席黃國昌也投入選戰，但國民黨人選尚未出爐，引發基層焦慮，目前市黨部規劃農曆年前決定人選。據了解，相關時程是新北市長侯友宜建議，侯去年底也曾和李四川碰面，雙方曾就選舉議題交換意見。

黨政人士指出，蘇巧慧自去年底獲民進黨提名後相當積極，這段時間勤跑地方行程，爭取民眾認同，反觀國民黨因為人選未定，引發基層焦慮，市議員參選人也憂心「找不到母雞」，陷入群龍無首的困境，都希望黨中央盡快決定人選。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，市長人選已於1月初召開工作會議，達成2項結論，包括1月底前完成雙方協調，農曆年前確定最終人選，若協調順利，將不必進行初選；但若雙方主張不同，則會依黨內機制啟動初選，不排除採用民調或其他形式，最晚2月17日前確認。

據了解，相關時程是侯友宜拍板建議，原因在於民進黨這次很早就提名，若國民黨人選盡早決定，可以名正言順在農曆年期間跑行程，此外，依照黨中央的期望，年後就要協調「藍白合」議題，因此春節前決定藍營人選較適合。

熟悉國民黨事務的人士說，去年底侯友宜和李四川曾在行程中遇到，針對選舉議題交換意見，但並非特地為了選舉碰面。黨中央預計1月底安排與李四川、劉和然見面，但日期和形式仍未確定。

