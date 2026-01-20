為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「美齡，外找！」 追不當黨產 台灣前進再赴婦聯會掛封條

    2026/01/20 12:05 記者陳治程／台北報導
    台灣前進陣線於婦聯會鐵門上掛起「不義黨產封條」。（記者陳治程攝）

    台灣前進陣線於婦聯會鐵門上掛起「不義黨產封條」。（記者陳治程攝）

    為落實威權轉型正義，由第三勢力組成的「台灣前進陣線」本月初曾至婦聯會前聲明拒絕不義黨產，呼籲社會守護歷史真相，然成員事後卻收到中正一分局到案通知，行動一度遭阻。為此，台灣前進今（20）日聲明，婦聯會不應用社維法打壓人民意見、集會自由，並再赴婦聯會前大喊「美齡，外找！」，掛上封條作為再一次的正義外送。

    由台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、綠黨和時代力量組成的「台灣前進陣線」，今早於立法院群賢樓前召開記者會。時代力量發言人鄭宇焱表示，作為國民黨附隨組織，婦聯會面對政黨理性呼籲妥善處置不當黨產的訴求，竟以《社會秩序維護法》進行舉發；他批評，這種威權時代的作法，竟還出現在民主化已久的台灣社會，實在不應該為了捍衛黨產，放任歷史倒退。

    小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲指出，最初以「反共婦女聯合會」名義成立的婦聯會，在威權時期常態收取勞軍捐、以每1美元抽5角的分成來興建軍舍，但此慣例在1997年後就中止，此後29年的200多億剩餘資產已是不當黨產；這筆資產加計孳息後更達400多億，若後續修法通過，將使婦聯會得自行處理這筆龐大資金，若用以資助政黨活動，非人民所樂見。

    沈佩玲接續澄清，婦聯會位於中正區林森南路的「美齡樓」，早在2021年就由國產署收歸國有，意味著不願搬遷的婦聯會目前是處於「非法佔有」狀態，他們到國有財產前貼上不當黨產封條是何錯之有？此外，網路上傳聞「小民參政歐巴桑聯盟」是自婦聯會內部衍生出來的政黨，但她強調兩者之間完全沒有關係，以正視聽。

    記者會後，台灣前進一行人帶著「不當黨產封條」，再度前往婦聯會門口表達訴求，不過，為減輕警察同仁困擾，台灣基進黨主席王興煥說，這次他們會改用「掛的」而非用貼的來避免爭議；行動前，王興煥先是對著裏頭大喊「美齡，外找！」，引起婦聯會人員注意，隨後就將封條掛上鐵門，以行動體現轉型正義，他也同時呼籲民眾黨，別再「裝傻」來為黨產護航。

    王興煥拿著「不義黨產封條」，再度向婦聯會喊聲，呼籲正視歷史真相。（記者陳治程攝）

    王興煥拿著「不義黨產封條」，再度向婦聯會喊聲，呼籲正視歷史真相。（記者陳治程攝）

    台灣基進主席王興煥20日再赴婦聯會門口掛上自製的「不義黨產封條」，表達轉型正義訴求。（記者陳治程攝）

    台灣基進主席王興煥20日再赴婦聯會門口掛上自製的「不義黨產封條」，表達轉型正義訴求。（記者陳治程攝）

    過去以不當黨產興建的「美齡樓」，2021年已收歸國有，然婦聯會不願搬遷，目前為「非法占有」狀態。（記者陳治程攝）

    過去以不當黨產興建的「美齡樓」，2021年已收歸國有，然婦聯會不願搬遷，目前為「非法占有」狀態。（記者陳治程攝）

    台灣前進陣線今（20）日於立法院群賢樓前召開記者會，說明國民黨不當黨產議題。（記者陳逸寬攝）

    台灣前進陣線今（20）日於立法院群賢樓前召開記者會，說明國民黨不當黨產議題。（記者陳逸寬攝）

