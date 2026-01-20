台中藍營「姊弟爭」鬧僵 南北屯多人表態挺「他」連白營都挺

南屯區市議員朱暖英與江啟臣合體拜年。（記者黃旭磊攝）

國民黨台中市長提名「姊弟爭」，16日首次協調破局，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔勤跑基層，北屯區市議員參選人許育璿、南屯區議員朱暖英等多人，相繼掛出與江啟臣「祥馬賀新年」、「駿馬啟新程」合體看板，連白營的北屯區市議員擬參選人吳皇昇，也貼出與江啟臣合體拜年照表態。

北屯區市議員參選人許育璿曾任江啟臣秘書，在松竹路等多路口貼出與江合體拜年看板，許育璿說，藍營初選，新人都很焦慮，拜託趕快「協調出會贏的人」，要等市長確定，下一步才會討論議員及新人，拖越晚對選舉人力及財力都是消耗。

請繼續往下閱讀...

北屯區議員擬參選人吳宗學說，無論江啟臣副院長與楊瓊瓔立委都是國民黨內優秀人選，盧市長更反映出絕大多數基層和議員支持者的心聲，期盼提名人選能在一月底前定案，讓市民在過年期間討論的，不是紛擾與猜測，而是「國民黨的台中市長人選有多優秀」。

民眾黨北屯區市議員擬參選人吳皇昇，貼出與江啟臣一起拿「馬上幸褔」春聯，吳皇昇強調，確實感受到台中基層選情有些許「冷」意，這股冷意來自於支持者對於人選未定焦慮，江副院長在爆發力與跨族群擴展性上，目前似乎展現出較強勢頭。

國民黨南屯市議員朱暖英，數週前就掛起與江啟臣「祥馬賀新年」看板，同區的南屯議員劉士州更直白地說：「楊瓊瓔沒來找我們啦。」

北屯區市議員參選人許育璿，掛出與江啟臣合體拜年看板。（許育璿提供）

民眾黨北屯區市議員擬參選人吳皇昇（右），與江啟臣一起向民眾拜年。（吳皇昇提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法