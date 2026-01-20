為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德找韓國瑜喝大和解咖啡為何不成？黃國昌揭關鍵

    2026/01/20 12:00 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    前中廣董事長趙少康今天舉辦「趙少康的時代現場 七十少年｣新書發表會，民眾黨團總召黃國昌出席致詞表示，30年前趙少康和已故的前民進黨主席施明德能坐下來喝大和解咖啡，不是為了個人和一黨之私，是希望幫國家開創新的道路。但賴清德總統找立法院長韓國瑜喝有沒有那個心，最後的結果，大家都了然於胸。

    黃國昌表示，30年前，趙少康和施明德有那個氣度、胸襟和視野，為了這個國家、為了台灣坐下來，跨越彼此政治上面的歧見，想要幫當時混濁的台灣政壇打出一個新的道路。他雖然沒有身歷其境，但100%可以體會趙少康跟施明德當初所扛住的壓力，為的不是個人，也不是一黨一派之私，而是希望幫這個國家開創一條新的道路。

    黃國昌說，30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣看來，可以帶來很多的啟示跟形式。這本書裡面特別提到，賴清德總統也曾經邀韓國瑜到總統府試圖要喝大和解咖啡，但是，有沒有那個心做成那樣的事，看最後的結果，其實大家都了然於胸。

    黃國昌說，趙少康年輕時從政所打出的一句口號當時撼動人心：小市民的代言人，這句話他一直放在心裡面。每一個政治人物掌握了政治權力，我們要代言的對象從來不是財團、不是富豪，每一個人都應該當小市民的代言人。

    黃國昌說，這本書的結尾讓他看了特別的感動，趙少康說他生在台灣、長在台灣，這塊土地給他太多了，他不pro美國，也不pro大陸，他pro的是台灣。希望有機會 跟趙少康學習，向他看齊，讓我們一起努力在這個最壞的時代，成為台灣最好的選擇。

