美貿易協定包含美車進口降稅！鄭麗君：對美採購農產品已刪除

行政院副院長鄭麗君（右）今日表示，數週後會簽署台美貿易協定，台灣對美採購農產品部分，最後是有刪除的，且我方有向美國爭取1000項貨物免關稅。（記者塗建榮攝）

台美對等關稅談判結果，對等關稅15%且不疊加，且232條款部分享有最惠國待遇。行政院副院長鄭麗君今日表示，數週後會簽署台美貿易協定，台灣對美採購農產品部分最後是有刪除的，且我方有向美國爭取1000項貨物免關稅；行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮則說，汽車市場的開放、降稅，都會在這次協商裡。

行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君指出，這次台美談判是將對等關稅及232條款一起談，MOU裡面載明對等關稅15%且不疊加，232條款部分有最優惠待遇，也跟美國貿易代表確定，數週之後會簽署台美貿易協定，該協定也會再度載明對等關稅15%且不疊加。

鄭麗君透露，同時也會有很多條文涉及貿易便捷化、非關稅障礙、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資、商業機會等條文。

鄭麗君強調，在商業機會部分，台灣對美採購農產品部分最後是有刪除的，因為這是屬於民間農業自行採購會，這些面向會在簽署台美貿易協定後，再召開正式記者會向國人完整說明，目前還在做最後的文字校正。

鄭麗君提到，我方有向美國爭取1000項貨物豁免關稅，這部分還在確認當中。台灣是美國第6大逆差國，會基於糧食安全及軍工維護的能力與美方進行協商，這是台商磋商的幾項原則。

有關協定簽署的行政流程部分，鄭麗君說，兩項協議簽署完成後，會將完整的文本送交國會，同時提供影響評估報告。涉及外交、國防、經濟事項，在「條約締結法」第3條、第8條都有相關程序，政府一定是依法進行。

擴大台灣投資方面，鄭麗君說明，行政院有召開經發會會議，持續產業及區域振興發展計畫，也提出AI新十大建設計畫，會持續在半導體和AI浪潮中擴大基礎建設，並支持最新技術的研發及先進技術製造的機會。

鄭麗君表示，尤其台灣擴大製造的同時，也會擴大AI的應用，透過創新應用帶動台灣百工百業發展，從硬體、韌體到軟體的應用方式及解決方案，一併讓台灣從硬體出口國升級，給下一代更多元的機會，這些都是壯大台灣的具體計畫。

她強調，有信心在壯大台灣同時協助企業進行國際佈局。「護國神山會越來越壯大，希望產業結構更多元，未來跟友好國家進行國際佈局時，形成民主供應鏈及鞏固高科技領先地位，這是我們的戰略目標」。

行政院政委楊珍妮補充說，在市場開放部分，美國希望市場全面開放，所以汽車的市場開放、降稅都會在這次進行協商裡面。

