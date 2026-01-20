陳其邁當孩子王 率幼童開箱「超人力霸王」

陳其邁與書法家蔡典成（右一）、設計師林士揚（左二），介紹馬年賀卡與春聯。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁今變身孩子王，帶著幼兒園孩童一起開箱超人力霸王小提燈跟開運紅包，並公開傳統春聯與斗方春聯內容；他開心表示，超人精神就是捍衛正義。

迎接馬年，陳其邁今搶先曝光高雄多款限定新春小物，包括各界期待的初代超人力霸王小提燈與開運紅包，邀請青年設計師操刀的新春賀卡、及出自書法名家的春聯。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說明，去年花蓮光復鄉出現大批鏟子超人挺身而出，於是聯想到以超人為主題，剛好今年也是超人力霸王60週年，日方也覺得台灣（高雄）的點子不錯，於是授權合作。

陳其邁進一步解釋，當我們碰到困難時，有超人挺身而出，當台灣周邊國家遇到麻煩時，台灣也願意為國際社會站出來，他認為超人精神就是捍衛正義。

除了超人力霸王小提燈與開運紅包，市府今年特別力邀設計師林士揚操刀，設計「馬上成真」賀卡；傳統春聯與斗方則請出高雄師大書法研究所書法家蔡典成題字，推出「躍馬迎福」、「駿騰迎祥」等兩款春聯，象徵城市躍昇、吉祥順遂。

觀光局長高閔琳表示，超人力霸王紅包預計1/31起配合高雄過好年商圈活動發放（詳情可關注住經發局臉書），全市國小與幼兒園則會主動發送到校；傳統與斗方春聯預計2/2起於鳳山、四維行政中心，以及各區公所上班時間（上午9:00~傍晚17:00）發送，觀光局轄管場域與風景區也有，索完為止。

超人力霸王小提燈今年勢將撼動全台。（記者李惠洲攝）

陳其邁當孩子王，帶領幼兒園孩同開箱超人力霸王。（記者李惠洲攝）

超人力霸王開運紅包與高雄限定版春聯。（記者李惠洲攝）

立委賴瑞隆與高市議員邱俊憲、黃文志，聯手擺出超人力霸王發功姿態。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法