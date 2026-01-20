大罷免投票公然亮票判拘役55日 趙少康：也不是沒考慮選擇坐牢

趙少康7月26日在大罷免案投票時，涉將罷免票舉胸前亮票，供記者拍攝，走到投票匭前，又再次亮票。（資料照）

中廣前董事長趙少康去年7月26日在大罷免案投票時涉嫌亮票，台北地檢署調查後認定他故意2度亮票給媒體拍攝，依違反公職人員選舉罷免法起訴，法官今日判處拘役55日得易科罰金，緩刑2年，但緩刑條件是向公庫支付5萬元，可上訴。對此，趙少康回應，選擇坐牢55天也不是沒有考慮，會跟律師商量一下。

趙少康指出，檢察官希望法官從重量刑，這樣的判刑其實是已經很重了，他想到影星林青霞以前也是為了讓印泥快乾甩票，當時檢察官是不起訴處分，法律之前人人平等，法官這樣判，輕重每個人的感受不同，但對林青霞是不公平的，「為什麼我是判拘役、林青霞沒事，這其實不是對我不好，是對她不好，代表法律之前是沒有人人平等的」。

趙少康表示，他還要跟律師商量，因為律師目前不在國內，未來檢察官是否上訴，他也不知道，自己也不確定是否要上訴，當然亮票是不對的，不過，罷免票與選票不同，他的立場先前大家也知道，媒體拍攝也是希望鼓勵民眾來投票，選務人員要他把票折起來，但一折印泥就印過來了，而且立法院長選舉、台北市議會議長選舉都規定要亮票，到底需不需要亮票，亮不亮票的後果為何，立法院、內政部可以再考慮修法。

