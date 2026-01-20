罷免伍麗華連署造假案盧縣一、張芳碩不認罪 張育萌：34位黨工至今沒向蔡其昌認錯

立委盧縣一出庭，否認犯行。（資料照）

民進黨山地原住民立委伍麗華遭國民黨涉嫌不實造假罷免連署案，屏東地檢署偵辦後起訴國民黨組發會前主委許宇甄等9人，屏東地方法院今天傳訊國民黨立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩，盧、張兩人皆不認罪，全推給中央黨部。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，鄭麗文罵民進黨整天搞選舉，國民黨才是整天搞政治吧。從去年開始，每天協調江啟臣和楊瓊瓔就飽了，你們地方黨部造假連署，34人通通認罪，還想跟民進黨立委和解，蔡其昌有提出意見狀，這34位國民黨工，到現在為止，都沒跟他聯繫或認錯。

張育萌在臉書PO文表示，國民黨罷免伍麗華的造假連署案開庭，國民黨立委盧縣一，和罷免領銜人張芳碩通通不認罪，盧縣一鬼扯說，因為他是唯一的原住民立委，加上時間緊迫，所以「中央黨部要他提供領銜人」，他就帶張芳碩到組發會，從頭到尾就不知道罷免名冊的內容，張芳碩裝傻說，自己只是領銜人，名冊都是黨部直接打包好，他只聽「李得全」指示。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，問題是，這位張芳碩其實不是路人，他根本是盧縣一的公費助理。現在出事了，自己通通沒錯，萬事都推給黨中央，推說是「李得全」叫大家亂搞的，那這位倒楣的「李得全」是誰？李得全是國民黨中央黨部，負責原住民事務的專委，他已經認罪，但罹患癌症，所以請假到6月，同時，今天台中地院也開庭，審理國民黨台中黨部，偽造黨員名冊罷免蔡其昌和何欣純的案件。

張育萌續指，台中黨部書記長陳劍鋒和黨工伍康龍，去年只收到640份罷免蔡其昌的連署，結果偽造1720份交出去。罷免何欣純的連署，也亂抄2538份，超過七成都造假，調查發現，陳劍鋒和伍康龍還刪掉對話紀錄，試圖銷毀犯罪證據，記得鄭麗文當選的時候，大張旗鼓說要幫地方黨部組義務律師團。我是不知道要幫誰辯護啦，昨天台中地院開庭，台中黨部34位黨工全部當庭認罪，黨部書記長陳劍鋒的辯護人直接講出，「罷免是政治錯誤，反罷免則是錯誤中的錯誤」，還說未來不會再犯。

張育萌直言，廢話罷免都投完了，你是要再犯什麼？審判長直接問國民黨部34位黨工，要不要跟蔡其昌和何欣純調解？34位黨工通通同意，想和蔡其昌和何欣純調解，鄭麗文罵民進黨整天搞選舉，國民黨才是整天搞政治吧。從去年開始，每天協調江啟臣和楊瓊瓔就飽了，你們地方黨部造假連署，34人通通認罪，還想跟民進黨立委和解欸，蔡其昌有提出意見狀，這34位國民黨工，到現在為止，都沒跟他聯繫或認錯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法