為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    簡舒培被控政治獻金專戶未核准前就收錢 無犯意不起訴

    2026/01/20 11:10 記者王定傳／台北報導
    民進黨籍台北市議員簡舒培被控違反政治獻金法不起訴。（資料照）

    民進黨籍台北市議員簡舒培被控違反政治獻金法不起訴。（資料照）

    民進黨台北市議員簡舒培被檢舉，申報政治獻金專戶，未於監察院許可前，以「北市議員擬參選人簡舒培政治獻金專户」戶名，收受支持者所捐贈的政治獻金20萬元；台北地檢署調查後認為，簡舒培並無犯意，且無其他積極事證，以罪嫌不足處分不起訴。

    據政治獻金法規定，政黨、政治團體及擬參選人應於金融機構開立專戶，並經受理申報機關即監察院許可後，才可收受獻金。

    監察院認為，簡舒培於2022年申報政治獻金專戶後，未經監察院許可前，即於同年5月9日，以戶名為「北市議員擬參選人簡舒培政治獻金專户」的銀行帳戶，收受王姓支持者捐贈的20萬元，涉擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金罪嫌。

    簡舒培辯稱，監察院會針對政治獻金開戶事宜授課，她會請行政助理去上課，政治獻金業務由簡姓行政助理處理，本案帳戶於5月4日向銀行申請開立，5月9日送件給監察院，監察院隔日即許可，但與王姓支持者聯繫的另一位助理於5月9日就將本案帳戶提供給對方，才會造成監察院許可前即匯入政治獻金一事，簡姓行政助理知悉後旋退還同額款項。

    檢方調查確認，監察院許可的帳戶自2022年5月10日起至11月25日止，才可收受政治獻金，但王姓支持者9日就匯入20萬元，不過，這筆款項確實於隔日即退還。

    簡姓助理則證稱，當時為疫情期間，本案帳戶尚未開立前，就有同事表示有支持者要捐款，當他5月9日線上送件報請許可，依過往經驗送件當日就會獲得許可，後來同事問他是否已開好戶，他說開好了，同事即告知支持者已匯款，但監察翌日來電告知因少填寫項目致退件，他即主動告知已有支持者匯款，監察院表示這不合法，他隨即把將款項退回，簡舒培不知道他處理政治獻金情形。

    檢方調查，本案帳戶是因退件，晚一日獲得許可，尚難僅憑本案帳戶尚未經監察院許可即有款項匯入，就認定簡舒培主觀上有犯意，處分不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播