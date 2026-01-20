為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍營台中市長人選未定 民眾黨促快：誰支持度高就支持誰

    2026/01/20 11:05 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市黨部發言人吳皇昇建議，國民黨中市長人選不要拖延。（吳皇昇提供）

    

    國民黨台中市長提名人選遲未定，裂痕已生，曾擔任盧市府研考會主委、民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇則表示，選舉講求節奏與氣勢，國民黨若在提名作業上持續膠著或過度拖延，無法有效承接盧秀燕市長的高滿意度紅利，反而可能給予民進黨市長參選人何欣純更多的時間去整合與追趕，對延續台中市的穩定執政而言，無疑是一大變數，但民眾黨的立場，誰的支持度最高，民眾黨就支持誰。

    國民黨有意參選中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔日前協調破局，兩陣營裂痕已產生，對此，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇表示，關於人選部分，江啟臣副院長與楊瓊瓔委員都是深耕台中多年、行政立法歷練完整的優秀政治前輩，兩位都是一時之選。不過，若單就目前的政治氛圍與各項公開的民調趨勢來理性分析，江副院長在整體的爆發力與跨族群的擴展性上，已展現出較強的勢頭。當然，期待國民黨能展現智慧，盡速透過公平機制讓強棒出線，以此安定民心。

    吳皇昇表示，他是個人觀察來發言，但回歸到身為民眾黨黨員的立場，他始終認為政黨政治的核心應是為市民謀求最大福祉。因此，在這次台中市長選舉中，民眾黨會秉持「理性務實、在野整合」的原則，推動「藍白合」模式。「我們的態度很明確：誰最能代表主流民意、誰的支持度最高，民眾黨就支持誰。」

