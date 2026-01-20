不在籍投票專法最快本週闖關 小黨齊聚籲緩議「先審中選會人事案」

台灣經濟民主連合等民間團體召開「先審中選會人事案，緩議不在籍投票」記者會。經濟民主連合與時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小歐盟呼籲在野黨懸崖勒馬。（記者陳逸寬攝）

民眾黨立法院黨團推動的不在籍投票專法最快本週闖關三讀，經濟民主連合與時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小歐盟今天上午在立法院群賢樓前召開記者會，呼籲在野黨懸崖勒馬，立法院應先審查中選會人事同意權案，待新一屆中選會產生後，聽取新任中選會主委的可行性檢討與分析報告後，再來審議不在籍投票法草案。

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

經民連智庫召集人賴中強表示，依照民眾黨版草案，選民僅需於投票60日前「書面申請」並「送達」戶籍所在選舉委員會，即可不在籍投票，未要求本人親去戶政事務所核對人別。他認為，這個漏洞極其危險，若有心人士隨便冒名盜刻印章，選民本人直到投票當日才發現投票權已被移轉至他處，將產生大量的投票糾紛與法律爭議。

賴中強提到，過去台灣曾經存在的賄選方式，是到敵對優勢選區「扣留選民身分證」，直到投票結束後才歸還。若此版寬鬆的不在籍投票實施，賄選集團甚至不用扣留身分證，不用花錢，只要針對對手的優勢選區，進行大量的「冒名移轉申請」，將選票移轉到偏遠地區，即可達成實質剝奪投票權的效果，而且沒有金流，難以追查實際行為人。

台灣基進台北黨部主委、台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱說，如果要降低青壯族群返鄉投票的負擔，政府可以提供交通補助、抵稅或優惠措施，解決成本問題，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。台灣的選舉一直處在中國介選威脅之下，俄羅斯在侵略烏克蘭前，就多次干擾其選舉；韓國大選期間，也出現中國疑似偷拍投票、代理投票等等爭議，「難道中國會介選韓國，卻放過台灣嗎？」

台灣綠黨共同召集人、新北新莊市議員參選人甘崇緯指出，2018年公投綁大選的排隊惡夢，那時只是多領10張全台灣一樣的公投票，選務就已經癱瘓。而2026年是九合一選舉，台灣光是村里就有接近8000個，加上原住民族要去投原住民議員，所以全台選票組合接近9000種，呼籲藍白先把中選會人事審完，再來談移轉投票修法。

小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈說，當投票不再只是走進投票所、親眼看到開票，而是牽涉到申請、移轉、運送、點交等一連串不在人民眼前的流程，一旦發生爭議，選民其實很難知道問題出在哪一個環節。當制度變得看不懂、也說不清楚，對選舉結果的信任，就會開始動搖。他們主張，先把中選會人事補齊，讓專責機關說清楚能不能做、怎麼做、要準備多久，再來討論其他制度調整。

時代力量發言人鄭宇焱表示，他們支持移轉投票，但這必須建立在嚴謹的行政配套與技術準備之上，確保每一張選票都能被公正、安全地紀錄，同時呼籲立法院在修法落實移轉投票前，應優先處理中選會的人事審查，讓新任的領導團隊帶領專業選務同仁來到立法院，針對法案實質內容與執行細節，進行充分且透明的討論。

