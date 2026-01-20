趙少康罷免亮票判拘55日 判決理由出爐：破壞選舉秘密性

台北地方法院今將趙少康判處拘役55日、得易科罰金5萬5000元，但緩刑2年。（資料照）

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康，去年7月26日在大罷免案投票時2度亮票給媒體拍攝，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地方法院今將趙少康判處拘役55日、得易科罰金5萬5000元，但緩刑2年，緩刑條件是向公庫支付5萬元，得上訴；判決理由出爐，法官認為趙少康的亮票行為破壞選舉的秘密性與公平性，對公眾造成負面示範，所為顯屬不該，故量處拘役55日。

北院判決指出，趙少康為罷免案的投票權人，於去年7月26日9時許，在台北市立大安國中第581號投票所內，領取罷免票並完成圈定後，竟於步出圈票處朝投票匭行進之際，將選票的圈定面，翻向身體外側並平舉至胸前，將應秘密的圈定內容，出示給現場記者拍攝；之後趙少康步行至投票匭前方，再次將圈定面轉向現場記者方向，待記者拍攝完成後，才將罷免票對折投入投票匭內。

北院開庭準備、審理時，趙少康對於起訴事實及罪名皆坦承不諱，且經在場證人證述明確，有新聞畫面截圖、勘驗筆錄為證，認定趙違反選罷法第105條投票人將圈定內容出示他人罪，事證明確。

法官認為，趙少康長年從事媒體業，並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型的艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉之秘密性及公平性，更對公眾的法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。

法官考量趙少康終能坦承犯行的犯後態度，參酌趙的智識程度、家庭經濟狀況、沒前科及不良素行、檢察官的量刑意見後，量處拘役55天，得易科罰金。

趙少康與辯護律師請求判處緩刑，法官調查趙少康沒有前科，犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法訴追，並承諾日後絕不再犯，確有悔悟之心，宣告之刑以暫不執行為宜，故宣告緩刑2年；但仍 有必要賦予趙少康一定的負擔，因此命趙為於判決確定隔日起6個月內，向公庫支付5萬元。全案得上訴。

