不談普發現金 盧秀燕大秀防災避難包

台中市長盧秀燕（左）主持市政會議離場，被問到「何委員說要普發現金」時面帶微笑。（記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純，昨天（19日）在台中市議會民進黨團幹部交接場，當著台中市長盧秀燕面前喊「由我來普發現金」，盧秀燕今天又被問到「何委員說要普發現金」，盧由幕僚擋避快速離開，而先前主持市政會議時，盧秀燕大秀由消防局設計的防災避難包，強調還有「野餐墊」功能。

「市長早！何委員說要普發現金，你怎麼看？」盧秀燕上午主持市政會議離場後，被媒體堵問議題，盧秀燕面帶微笑，由幕僚擋避離開趕往市議會參加臨時會，昨天（19日）在台下聽到何欣純喊普發現金，盧秀燕也保持微笑或跟身旁人交流，沒有多所回應。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕在市政會議大秀防災避難包，還麻煩台中市秘書長黃崇典收納，稱讚「1分鐘就能收起來」相當便利好用，盧秀燕說，避難包打開有防災知識，「還可當野餐墊，災害來時可當地墊」，最後可以當家庭提包，由消防局設計在行政院災害訪評會獲高度讚賞，各縣市都要來取經。

台中市長盧秀燕（左）在市政會議大秀防災避難包，強調「可當野餐墊，災害來時可當地墊」。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法