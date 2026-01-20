為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    出席趙少康新書發表會 韓國瑜笑：唯一可惜的是沒寫出愛情觀

    2026/01/20 10:39 記者劉宛琳／台北報導
    前中廣董事長趙少康。（資料照）

    前中廣董事長趙少康。（資料照）

    前中廣董事長趙少康今天舉辦「趙少康的時代現場 七十少年｣新書發表會，立法院長韓國瑜出席致詞表示，這本書唯一可惜的是，趙少康沒寫出自己的愛情觀，因為趙少康過去曾是台大辯論隊隊長，如果談戀愛，一定跟那女孩說「來辯論一下」，如果不做他女友，他要用言詞怎麼修理、說服對方。

    韓國瑜說，趙少康這本書開創了批判文學的代表，文章以「氣」為主，真的是一氣呵成，閱完這本書就一個字 爽，跟吃了麻辣火鍋一樣，內容開朗、明快、磊落、不拘泥，裡面有非常多值得人省思的地方。可以看到趙少康從小就是一個打抱不平、調皮搗蛋，看到不公平不正義一定勇於發聲，絕不妥協、絕不和稀泥的人。

    韓國瑜表示，在這本書的表述之中，也展現了台灣民主政治過去幾十年發展走到今天，真的是得來不易，在台灣凡是想要從政、想了解藍綠之間的變化的朋友，建議你讀一讀。

    韓國瑜說，唯一可惜的是，他沒有看到趙少康寫出自己的的愛情觀，趙少康是台大辯論隊隊長，如果談戀愛，一定跟那女孩說，「我們辯論一下，你要做我的女朋友，你要不做的話，我怎麼樣言詞來修理妳、來說服妳」。 男孩子有兩件事啊，以他的人生經驗從不認輸，第一，當兵多勇敢、多厲害，當年打靶時腿有沒有發軟他從不講；第二，談戀愛、把馬子從不認輸，當年追女孩子多勇敢，送了鮮花、喝了咖啡等等，這個愛情觀沒寫出來實在是太可惜了，可能趙少康要再寫一本，提供各個初戀的少男少女來思考。

    韓國瑜說，當年的政治金童，掀起全台灣的政治旋風，他和台灣民主政治了不起的前民進黨主席施明德喝和解大咖啡，造成台灣政壇極大的震撼，民進黨團總召柯建銘也親身經歷過。趙少康開創了太多台灣民主不可思議的先河，實在值得後輩去學習、效法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播