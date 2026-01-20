出席趙少康新書發表會 韓國瑜笑：唯一可惜的是沒寫出愛情觀

前中廣董事長趙少康。（資料照）

前中廣董事長趙少康今天舉辦「趙少康的時代現場 七十少年｣新書發表會，立法院長韓國瑜出席致詞表示，這本書唯一可惜的是，趙少康沒寫出自己的愛情觀，因為趙少康過去曾是台大辯論隊隊長，如果談戀愛，一定跟那女孩說「來辯論一下」，如果不做他女友，他要用言詞怎麼修理、說服對方。

韓國瑜說，趙少康這本書開創了批判文學的代表，文章以「氣」為主，真的是一氣呵成，閱完這本書就一個字 爽，跟吃了麻辣火鍋一樣，內容開朗、明快、磊落、不拘泥，裡面有非常多值得人省思的地方。可以看到趙少康從小就是一個打抱不平、調皮搗蛋，看到不公平不正義一定勇於發聲，絕不妥協、絕不和稀泥的人。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜表示，在這本書的表述之中，也展現了台灣民主政治過去幾十年發展走到今天，真的是得來不易，在台灣凡是想要從政、想了解藍綠之間的變化的朋友，建議你讀一讀。

韓國瑜說，唯一可惜的是，他沒有看到趙少康寫出自己的的愛情觀，趙少康是台大辯論隊隊長，如果談戀愛，一定跟那女孩說，「我們辯論一下，你要做我的女朋友，你要不做的話，我怎麼樣言詞來修理妳、來說服妳」。 男孩子有兩件事啊，以他的人生經驗從不認輸，第一，當兵多勇敢、多厲害，當年打靶時腿有沒有發軟他從不講；第二，談戀愛、把馬子從不認輸，當年追女孩子多勇敢，送了鮮花、喝了咖啡等等，這個愛情觀沒寫出來實在是太可惜了，可能趙少康要再寫一本，提供各個初戀的少男少女來思考。

韓國瑜說，當年的政治金童，掀起全台灣的政治旋風，他和台灣民主政治了不起的前民進黨主席施明德喝和解大咖啡，造成台灣政壇極大的震撼，民進黨團總召柯建銘也親身經歷過。趙少康開創了太多台灣民主不可思議的先河，實在值得後輩去學習、效法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法