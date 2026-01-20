為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白造謠關稅團隊卻挺共諜 沈伯洋：團隊代表台灣精神

    2026/01/20 10:42 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    台美關稅15%不疊加，藍白卻對此跳腳。民進黨立委沈伯洋表示，過去一年藍白不斷地對關稅造謠，也讓需保密的談判團隊啞巴吃黃蓮，在共諜可以被護航的2026，我真的很不忍心看到談判團隊被謠言一直污衊。

    沈伯洋在臉書PO文表示，來自立法院工作者的心聲，去年整整一年，藍白不斷地對關稅造謠，也讓需保密的談判團隊啞巴吃黃蓮，有苦說不出。中間我特別透過機密會議的召開，希望藍白政治人物的胡說八道不要影響到關稅談判，結果這些人仍舊對國家利益視而不見。

    沈伯洋指出，中間這樣的壓力，如果談判團隊屈服了，要怎麼保護傳產？如果屈服了，提早結束整個談判，弄個尚可的數字讓輿論止血，那要怎麼保護辛苦的國民？談判團隊頂住整整一年的壓力，麗君和珍妮用最堅毅的態度，以最大的努力守護台灣的產業，最終也讓傳產鬆了一口氣，可說是打了史無前例漂亮的一仗。

    沈伯洋直言，在共諜可以被護航的2026，真的很不忍心看到談判團隊被謠言一直污衊，謠言會過去，真相會留下，頂住一年多的壓力，換來大家的安心。這就是台灣精神！​轉發出去，讓更多人看見這份堅持，認同請分享。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播