藍白造謠關稅團隊卻挺共諜 沈伯洋：團隊代表台灣精神

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

台美關稅15%不疊加，藍白卻對此跳腳。民進黨立委沈伯洋表示，過去一年藍白不斷地對關稅造謠，也讓需保密的談判團隊啞巴吃黃蓮，在共諜可以被護航的2026，我真的很不忍心看到談判團隊被謠言一直污衊。

沈伯洋在臉書PO文表示，來自立法院工作者的心聲，去年整整一年，藍白不斷地對關稅造謠，也讓需保密的談判團隊啞巴吃黃蓮，有苦說不出。中間我特別透過機密會議的召開，希望藍白政治人物的胡說八道不要影響到關稅談判，結果這些人仍舊對國家利益視而不見。

沈伯洋指出，中間這樣的壓力，如果談判團隊屈服了，要怎麼保護傳產？如果屈服了，提早結束整個談判，弄個尚可的數字讓輿論止血，那要怎麼保護辛苦的國民？談判團隊頂住整整一年的壓力，麗君和珍妮用最堅毅的態度，以最大的努力守護台灣的產業，最終也讓傳產鬆了一口氣，可說是打了史無前例漂亮的一仗。

沈伯洋直言，在共諜可以被護航的2026，真的很不忍心看到談判團隊被謠言一直污衊，謠言會過去，真相會留下，頂住一年多的壓力，換來大家的安心。這就是台灣精神！​轉發出去，讓更多人看見這份堅持，認同請分享。

