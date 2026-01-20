為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高市早苗將解散眾院再提「台灣有事」 葉耀元：反觀台灣還有媒體與政黨公開宣揚疑美日論

    2026/01/20 10:21 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗19日正式宣布，將會在本月23日解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票。而她同日在記者會上又再度說出金句，「一個不敢挑戰的國家，就不會有未來」，受到日網大讚！對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，看到日本現任政府如此重視台灣與東亞的安全，以及中共對他們民主社會的迫害，反觀台灣還有媒體與政黨公開宣揚疑美論疑日論。

    葉耀元在臉書PO文表示，看到日本現任政府如此重視台灣與東亞的安全，以及中共對他們民主社會的迫害，反觀台灣，台灣還有媒體與政黨公開宣揚疑美論疑日論，以及幫共產黨「說好中國的故事」讓不少台灣人活在錯誤的訊息泡泡裡面。

    葉耀元指出，中共對任何國家的滲透本來就是「間諜行為」，是需要控管並且了解對方的企圖與目的，以此來嚴加反擊。但在野黨卻不把中國對台的滲透當作一回事，反而指責民進黨政府的抗中行為是在危害台灣的安全。這絕對是不顧自己國家主權的發言，本末倒置。

    葉耀元直言，日本多數的民眾都知道自己是「日本人」，也知道「保衛日本的重要性」。但台灣卻有不少人不知道自己是「什麼人」，以及認同「跪下來的和平也是和平」這種錯誤的觀念。悲哀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播