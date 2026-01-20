高市早苗將解散眾院再提「台灣有事」 葉耀元：反觀台灣還有媒體與政黨公開宣揚疑美日論

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗19日正式宣布，將會在本月23日解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票。而她同日在記者會上又再度說出金句，「一個不敢挑戰的國家，就不會有未來」，受到日網大讚！對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，看到日本現任政府如此重視台灣與東亞的安全，以及中共對他們民主社會的迫害，反觀台灣還有媒體與政黨公開宣揚疑美論疑日論。

葉耀元在臉書PO文表示，看到日本現任政府如此重視台灣與東亞的安全，以及中共對他們民主社會的迫害，反觀台灣，台灣還有媒體與政黨公開宣揚疑美論疑日論，以及幫共產黨「說好中國的故事」讓不少台灣人活在錯誤的訊息泡泡裡面。

葉耀元指出，中共對任何國家的滲透本來就是「間諜行為」，是需要控管並且了解對方的企圖與目的，以此來嚴加反擊。但在野黨卻不把中國對台的滲透當作一回事，反而指責民進黨政府的抗中行為是在危害台灣的安全。這絕對是不顧自己國家主權的發言，本末倒置。

葉耀元直言，日本多數的民眾都知道自己是「日本人」，也知道「保衛日本的重要性」。但台灣卻有不少人不知道自己是「什麼人」，以及認同「跪下來的和平也是和平」這種錯誤的觀念。悲哀。

