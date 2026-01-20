趙少康大罷免投票公然亮票認罪 判拘役55日

趙少康7月26日在大罷免案投票時，涉將罷免票舉胸前亮票，供記者拍攝，走到投票匭前，又再次亮票。（資料照）

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康，去年7月26日在大罷免案投票時涉嫌亮票，台北地檢署調查後認定他故意2度亮票給媒體拍攝，依違反公職人員選舉罷免法起訴；台北地院審理時，趙少康認罪但主張是過失亮票，且選務人員也沒制止他，請求從輕判拘役並緩刑，但檢方認為他是故意亮票，對社會造成不良影響，請求依法量刑。法官今日宣判，將趙少康判處拘役55日得易科罰金，緩刑2年，但緩刑條件是向公庫支付5萬元，可上訴。

北檢起訴指出，去年7月26日上午9時許，趙少康由國民黨立委羅智強陪同，前往北市大安國中投票，他在完成圈選後、走向投票匭之際，明知教室外有眾多媒體記者，持攝影器材朝教室內拍攝，他卻將罷免票平舉於胸前亮票，供記者拍攝他圈定的內容。

趙少康隨後把罷免票自胸前放下，繼續前行，並低頭檢視手中的罷免票，但走到投票匭前的時候，又再次亮票。

北檢去年11月7日偵結起訴趙。公職人員選舉罷免法規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人，違者可處2年以下徒刑。

北院上月開庭時，趙少康認罪坦承違反選罷法，當時他一離開投票所就聲明認錯，之後的8月23日他也沒再亮票，他沒有聽到選務人員制止他，且現在一些議長選舉也有亮票，但他沒有被威脅，也不是買票的對象，沒有故意亮票的惡意。

趙少康自認犯後態度良好，警方訊問時他就說希望不起訴或緩起訴，自始就承認犯錯，這是他這輩子第1次被起訴，心裡也是很難過。

北檢起訴認為，趙少康曾多次參與重要選舉活動，也曾親自擔任候選人，對於不得亮票的規定知之甚詳，仍於罷免投票過程中，刻意違反法律規定，出示他圈定的選票內容，事後又飾詞推託，辯稱並非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，建請從重量刑。

蒞庭檢察官庭訊時聽完趙的辯詞，除了維持起訴內容，並指出趙少康身為知名公眾人物，其行為對社會大眾會造成很大的影響，檢方不認同過失亮票的主張，請法官考量趙的犯後態度，依法量刑。

