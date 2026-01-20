分析藍白大亂鬥 李忠憲：彷彿中國宮廷劇般的權謀戲碼

前民眾黨主席柯文哲（左）和現任民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

縣市長選舉腳步越來越近，藍白合不合掀各界關注，但目前兩邊陣營似乎越來越多裂痕，民眾黨前主席柯文哲最近跳出來大酸國民黨，不只藍營人士開砲，白營支持者也鬧內訌！對此學者李忠憲表示，這一切彷彿中國宮廷劇般的權謀戲碼，展現了政治現實的殘酷與不可預測性，現實往往比戲劇更令人感到驚奇，「權力會暴露一個人是誰，而不是讓他成為別人。」

李忠憲在臉書PO文表示，現在大家對柯文哲、黃國昌的人格特質、操作方式、和核心價值等等都有一定的了解，「你注定成為的人，是你選擇成為的人」，縣市長選舉「藍白合」合作成為焦點。柯文哲近日公開批評國民黨蔣萬安，指其政策偏向民粹、不要高估自身實力，引發藍營強烈不滿。國民黨多名議員反嗆柯文哲尖酸刻薄，認為他是藍白合作的最大變數。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，不只藍營反彈，民眾黨支持者（小草）內部也出現嚴重分裂。有知名小草社團成員痛批柯文哲講話「很靠杯」、傷害在野合作，甚至主張由黃國昌取而代之，同時也有另一派小草力挺柯文哲，認為他只是講實話，質疑批評者是反串或綠營操作。整體顯示：柯文哲的言論不僅加深藍白裂痕，也讓民眾黨支持者內部出現明顯內鬥。

李忠憲續指，黃國昌投靠台灣民眾黨，之前最大的象徵，就是他願意頂著柯文哲胯下，因為他的這種作為，他才能得到黨主席的位子，不談是否有中國在他背後的因素，這類道德水準公衆人物的人性和心理狀態，柯文哲不會讓黃國昌繼續擔任立委，也不會束手就擒，接下來應該有很多政治鬥爭的好戲可看，講到這裡，就應該感謝菊姊和姚文智的勇敢決定，柯文哲已經不是台派內部的問題，內部人攻擊是最難處理的。

李忠憲分析，蔡英文選總統時，許多媒體宣傳的支出消費，廠商有回饋送一些 coupon ，最後這些優惠劵有不少被拿去柯文哲選總統時使用，真的很令人瞠目結舌，幸好這些問題已經成為歴史，台灣民眾黨就是具體而微的獨裁政權，柯文哲雖然愚蠢，但應該沒有笨到說不知道黃國昌的目的，兩個人只是互相利用，目前柯文哲應該知道接班人用了黃國昌，他的下場悲慘的程度，同樣的人不會不互相了解，柯文哲與黃國昌之間的關係，表面上看似合作無間，雖然柯文哲還上了黃國昌的直播，黃國昌現在表忠說百分之百相信柯文哲，笑談兩個太陽，但卻暗藏兩人權力鬥爭的風暴，柯直指再來就會輪到黃了。

李忠憲直言，黃國昌對權力的渴望不言而喻，而柯文哲則在這場角力中小心翼翼地維護自己的政治生命，這一切彷彿中國宮廷劇般的權謀戲碼，展現了政治現實的殘酷與不可預測性，現實往往比戲劇更令人感到驚奇，「權力會暴露一個人是誰，而不是讓他成為別人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法