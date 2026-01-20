柯文哲稱國民黨勿高估自己 吳靜怡：藍營組織戰力再也回不去！

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

縣市長選舉腳步越來越近，藍白合不合掀各界關注，但目前兩邊陣營似乎越來越多裂痕，民眾黨前主席柯文哲最近跳出來大酸國民黨。對此，媒體人吳靜怡表示，國民黨大罷免大造假，組織戰力再也回不去！基層認罪、立委切割？被柯文哲嗆剛好而已！

吳靜怡在臉書PO文表示，屏東的部分，國民黨立委盧縣一在庭上全推給中央黨部，說自己只是聯繫人，不是主謀；立委助理、領銜人張芳碩則辯稱只是掛名，名冊是黨部打包好的，不知情。盧縣一的說法如果正確，難道國民黨組發會前主委許宇甄立委要扛罪責嗎？

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，台中的部分，國民黨台中黨部涉嫌偽造罷免民進黨籍立委提議書，份數高達4258份，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34人坦承犯行；但國民黨沒有正式向社會大眾道歉之前，卻想要私下尋求和解，真的有夠難看，不同縣市、相同模式，基層與行政幹部承擔刑責；立委民代就可以不斷的否認、切割、把責任推回中央。這樣公平嗎？

吳靜怡續指，據報導，黨內人士透露，當初黨中央下令限期內湊出連署書，逼大家印黨籍資料、抄名冊，結果出事了，長官卻撇得一乾二淨，基層黨工私下抱怨，黨中央要求認罪協商，自己卻辯稱「只下達推動罷免，沒叫抄名冊」，這不是切割是什麼？更慘的是，國民黨面臨上億元訴訟費、罰金和賠償，多達10多名資深黨工深受其害，組織動員力大傷，國民黨的基層戰力，真的回不去了！

吳靜怡分析，國民黨已經進入「責任內縮、風險切割」的自保狀態，若在國會持續採取激進路線，藍營民調再下跌，跟白營走入支持度交叉點，那麼就會淪為小三黨，鄭麗文持續走中國路線，情勢也只會更崩盤！從新竹市最新民調就能發現，藍贏白居然只有一趴。

吳靜怡直言，柯文哲一句「國民黨別高估自己」錯了嗎？卻揭開友柯群組、社團等等埋伏已久的假小草真藍雕瘋狂帶風向要柯文哲閉嘴，民眾黨如果相信這些內部反彈言論，那就打包送國民黨不用選了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法