    柯文哲批免費營養午餐騙選票 凌濤：把蔣萬安當2028假想敵

    2026/01/20 09:38 記者施曉光／台北報導
    藍營朱系人馬、前國民黨智庫副執行長凌濤質疑，柯文哲近日批評國民黨籍台北市長蔣萬安推出國中小免費營養午餐政策是「騙選票」，藍營朱系人馬、前國民黨智庫副執行長凌濤質疑，柯文哲可能是把蔣萬安當成2028大選的假想敵。（資料照，記者張嘉明攝）

    藍營朱系人馬、前國民黨智庫副執行長凌濤質疑，柯文哲近日批評國民黨籍台北市長蔣萬安推出國中小免費營養午餐政策是「騙選票」，藍營朱系人馬、前國民黨智庫副執行長凌濤質疑，柯文哲可能是把蔣萬安當成2028大選的假想敵。（資料照，記者張嘉明攝）

    前民眾黨主席柯文哲近日批評國民黨籍台北市長蔣萬安推出國中小免費營養午餐政策是「騙選票」，藍營朱系人馬、前國民黨智庫副執行長凌濤質疑，柯文哲可能是把蔣萬安當成2028大選的假想敵，還奉勸柯文哲想想過去1年被民進黨批鬥清算，國民黨如何支持柯文哲。

    凌濤今（20）日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問說，柯文哲針對蔣萬安，讓人聯想是否2024（藍白分裂）經驗又要複製到2028？他撂話：「（2024）我們就是翻頁了，如果有人要回到過去，我們也不怕檢驗！」

    「最後發現誰是老三，誰是老二，我已經不想提了！」凌濤說，自稱重視數據的柯文哲宣稱國民黨不必高估自己在去年大罷免的實力，他認為柯文哲的說法過於武斷，其實大罷免32比0的結果是全台灣在野勢力的功勞，而且如果要講數據，為何2024大選民眾黨的數據不準、有落差？

    凌濤強調，政策可以討論，但不能貼標籤，貼標籤是民進黨的作法，柯文哲應該是把蔣萬安當成2028大選的假想敵，如果今天柯文哲沒有這個動機，怎麼會挑這個議題針對無論溫度、政策都是全台灣第一名的蔣萬安？若非柯把蔣當成假想敵，為何現在會出這一手？

    他說，柯文哲這2天的談話，很多藍營民代都在互相提醒要小心「又開始了」，2024又要複製到2028，但他要提醒柯文哲，想一想自己過去一年被民進黨司法批鬥清算，國民黨全力支持柯文哲，如果柯文哲希望看到在野黨重返執政，這一類的言論就應該減少，否則柯文哲就是「藍白合」最大的破口與風險！現任民眾黨主席黃國昌與國民黨過去的合作是否還要繼續下去？他並警告柯，如果再繼續講下去，藍營支持者一定會有情緒，「你覺得我們吞得下去嗎？」

