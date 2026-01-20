台東縣府多項場館工程新春趕工 饒慶鈴發紅包感謝

台東縣長饒慶鈴到公共工程工地向工程人員送新春紅包。（記者黃明堂翻攝）

台東目前同時有多項重大工程進行中，包括富岡新客運中心、極限運動公園、全運館、原住民劇場、櫥窗計畫、鐵道市集及總圖書館、探索館等。新春將屆，縣長饒慶鈴逐一到工地向第一線人員發放新春紅包，感謝工程團隊付出。

饒慶鈴說明，台東舊站特區是台東市最精華的蛋黃區，其中全民運動館目前進行室內裝修及景觀設備工程，工程進度約91.96%，2月竣工，7/3到8/20將先作為「2026台東博覽會：未來人孵化器教育展」場館，之後交由得標廠商救國團室內裝修，可望年底營運。

縣府指出，其他還包括櫥窗計畫目前正進行木構造工程，與鐵道市集工程目前進度約28%，兩項工程預計6月完工，也將是臺東博覽會主場館；縣府同步推動富岡新客運中心、極限運動公園、原住民劇場、總圖書館及探索館等多項公共工程。工程進度分別為台東縣總圖書館工程已完成約99%，探索館工程進度約20%，持續加緊施工中。原住民劇場工程進度約36%，預計今年9月完工。極限運動公園工程進度約25%，預計今年10月完工。富岡新客運中心目前整體工程進度約65%，預計115年5月31日完工，現正進行戶外風雨走廊及室內泥作等工程。

饒慶鈴表示，城市建設仰賴工班師傅、工程技術人員、監造與行政團隊的密切配合，特別準備新春紅包，感謝工程人員的專業與用心，也感謝各單位之間的相互支援與協力，讓公共建設得以穩健前進。

