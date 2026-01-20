為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台美關稅對藍白是「燙手山芋」 許美華：藍白擋下將搞死傳產與科技業

    2026/01/20 08:24 即時新聞／綜合報導
    許美華指出，有很多人擔心台美關稅協議會被藍白在立院杯葛搞砸，但他認為，台美關稅協議對藍白來說是「燙手山芋」，若藍白擋下協定，傳產、科技業和股市都會被拖下去。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美成功為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇，反紫光奇遊團成員許美華19日深夜發文指出，有很多人擔心台美關稅協議會被藍白在立院杯葛搞砸，但他認為，台美關稅協議對藍白來說是「燙手山芋」，若藍白擋下協定，傳產、科技業和股市都會被拖下去。

    許美華認為，與其擔心藍白扯後腿，倒覺得台美關稅協議這個「燙手山芋」現在丟到藍白手上，變成藍白要長考的難題了，「不擋又不甘願，擋下後果又太嚴重，現在藍白其實是左右為難、進退維谷」。許美華認為，台美關稅協議對於本來就有許多豁免條件的高科技半導體，影響沒那麼大，這次真正受惠的是台灣的傳統產業，過去陷於長期出口的劣勢一夕解除，工具機等關鍵傳產，關稅一次跟日韓拉齊到15%。

    許美華指出，就連藍媒報導都提到「台美關稅拍板15％ 傳產嗨翻」，點名機械工具機、自行車、汽車零組件、輪胎業、高爾夫球具是直接受惠；觀光餐飲、生技學名藥到石化、鋼鐵、紡織成衣業，則是間接受惠。

    許美華認為，高科技半導體產業的產值高，但就業人口其實相對不多，傳產才是真正的就業大族群。他也說：「我很想看藍白擋下台美關稅協定，傳產恢復20%至25%關稅，然後傳產老闆跟員工一起炸鍋，到立法院包圍抗議。」

    許美華直言：「我現在希望藍白用力擋，惹怒所有半導體高科技產業，再搞死已經辛苦掙扎的傳產族群，最後連股市都一起拖下去，很多台灣人就是要痛過才會醒過來。執政黨已經在台美關稅做到120%的努力了，鄭麗君、楊珍妮女將領軍的談判團隊已經非常可以對得起台灣人了。藍白要來擋就來吧，32:0，這是台灣人的共業。」

