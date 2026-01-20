為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌帶出國防機密被抓包 他「日行一善」：翻成英文寄給美國務院！

    2026/01/20 00:28 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。（記者廖振輝攝）

    黃國昌上週閃電訪美回國後卻稱此行讓他更堅定反對1.25兆特別軍購，還企圖拉上美國為自己背書，結果美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文，強調支持賴政府提出的國防預算，被外界解讀是打臉民眾黨主席黃國昌，還有傳聞指美方對黃國昌這種事後翻牌、毫無政治誠信之人相當不滿。週一（19日）又爆出，黃國昌參加國防機密會議帶出密件被抓包，前議員王浩宇馬上跳出來表示要「日行一善」，把黃國昌今日幹的「好事」翻成英文寄給美方，笑翻大批網友。

    立院國防委員會19日邀請國防部長顧立雄等官員針對1.25兆軍購特別條例進行機密專報，黃國昌從委員會帶走機密資料被發現，所幸馬上就追回。事後黃國昌宣稱，他是「不小心」，因為手中一堆資料，誤將國防部提供的文件攜出，還反過來批民進黨的人在「抹黑」他。對此，王浩宇同日在臉書發文，「日行一善。怕美國國務院漏掉，等一下我要趕回家，把黃國昌偷拿國防機密的狀況跟相關新聞，都翻譯成英文寄給他們。」

    大批網友笑翻，「你真是個好人」、「辛苦你了，這事不急但要快！」、「功德無量」、「讚啦！真的要通知起來」、「你真的很機車，但我喜歡」、「勿以善小而不為」、「網友在國昌臉書每個都@AIT就好了」、「你才是真正的戰神吧，太帥了」、「我就是喜歡浩宇這種認真的態度」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播