黃國昌帶出國防機密被抓包 他「日行一善」：翻成英文寄給美國務院！

黃國昌上週閃電訪美回國後卻稱此行讓他更堅定反對1.25兆特別軍購，還企圖拉上美國為自己背書，結果美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日的貼文，強調支持賴政府提出的國防預算，被外界解讀是打臉民眾黨主席黃國昌，還有傳聞指美方對黃國昌這種事後翻牌、毫無政治誠信之人相當不滿。週一（19日）又爆出，黃國昌參加國防機密會議帶出密件被抓包，前議員王浩宇馬上跳出來表示要「日行一善」，把黃國昌今日幹的「好事」翻成英文寄給美方，笑翻大批網友。

立院國防委員會19日邀請國防部長顧立雄等官員針對1.25兆軍購特別條例進行機密專報，黃國昌從委員會帶走機密資料被發現，所幸馬上就追回。事後黃國昌宣稱，他是「不小心」，因為手中一堆資料，誤將國防部提供的文件攜出，還反過來批民進黨的人在「抹黑」他。對此，王浩宇同日在臉書發文，「日行一善。怕美國國務院漏掉，等一下我要趕回家，把黃國昌偷拿國防機密的狀況跟相關新聞，都翻譯成英文寄給他們。」

大批網友笑翻，「你真是個好人」、「辛苦你了，這事不急但要快！」、「功德無量」、「讚啦！真的要通知起來」、「你真的很機車，但我喜歡」、「勿以善小而不為」、「網友在國昌臉書每個都@AIT就好了」、「你才是真正的戰神吧，太帥了」、「我就是喜歡浩宇這種認真的態度」。

