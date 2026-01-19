鄭麗君若選台北市長？張文潔表態高度支持：對蔣具威脅性的對手

台北市議員張文潔說，綜合行政院副院長鄭麗君的歷練、成績、形象與當前的國際政績，她認為，如果鄭麗君願意承擔，出戰台北市長，她會是此刻最成熟、也最有說服力的選擇。（翻攝自張文潔臉書）

民進黨台北市長人選尚未出爐，各界開始盤點人選，討論若行政院副院長鄭麗君出戰台北市長，是否具備高度競爭力。台北市議員張文潔表示，「我要非常清楚地表達我的立場：我高度支持，也認為這是一個對台北、對民進黨、對台灣都極具戰略價值的選項。」

張文潔指出，有人曾說「不要讓雙北糟蹋麗君院長，她是念哲學的。」但事實一再證明，鄭麗君不是脆弱的溫室花朵，反而是堅強的野百合，不管是在文化部長、還是行政院副院長的位子上，她都為台灣人民留下許多建樹。

張文潔提到，近期面對國際高度緊張的貿易局勢與美方強硬談判壓力，總統賴清德選擇由鄭麗君率隊出戰。她與政委楊珍妮所帶領的團隊，低調而堅定地完成艱鉅任務，成功為台灣爭取到關鍵的實質成果，讓世界再次看見台灣在全球供應鏈中的不可取代。「這不只是一次談判成果，更是國家治理能力的具體展現。」而台北市長，正是這樣一個需要治理能力、戰略高度與外溢影響力的關鍵位置。

張文潔表示，鄭麗君在文化部長任內，獲得許多泛藍文化界人士的尊重與肯定，這是極少數政治人物能做到的成績，也證明她具備超越藍綠的說服力。這樣的特質，對現任市長蔣萬安而言，將會是真正具備威脅性的對手。

張文潔總結，綜合鄭麗君的歷練、成績、形象與當前的國際政績，她認為，如果鄭麗君願意承擔，出戰台北市長，她會是此刻最成熟、也最有說服力的選擇。

