柯文哲酸國民黨！小草批「講話太靠杯」：還是關回去當藍白合祭品

縣市長選舉腳步越來越近，藍白合不合掀各界關注，但目前兩邊陣營似乎越來越多裂痕，民眾黨前主席柯文哲最近跳出來大酸國民黨，不只藍營人士開砲，白營支持者也鬧內訌！近日知名小草臉書社團「鬼針草聯隊」就有網友發文批柯文哲「講話很靠杯」，還撂話「你還是繼續關進去吧」，引發外界熱議。

在野殷切期盼藍白順利合作，在今年九合一大選打敗民進黨之際，柯文哲卻跳出來批台北市長蔣萬安拋出營養午餐完全免費等政策式民粹執政、騙選票，還暗示大罷免「32：0」是靠民眾黨，「國民黨不要太高估自己的實力」。

其發言曝光後馬上引起藍營不滿，國民黨台北市議員秦慧珠第一時間就反嗆柯文哲尖酸刻薄，站在藍白合的角度，更是不識大體，還直言柯文哲會是未來藍白合最大「絆腳石」；另名議員楊植斗也說，柯的「白目」不是一、兩天的事，希望他不要成為2028年藍白破局的推手。親藍粉專「政客爽」則直接開砲：「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你！」

不只藍營，民眾黨內部似乎也有聲音對柯文哲的發言不滿。知名小草社團「鬼針草聯隊」今天（19日）凌晨有網友發文，「一路挺柯文哲、投票給柯文哲、擔心身體出問題的柯文哲，因為柯文哲淚流滿面，為了你柯文哲守住大罷免，藍白真的合了。你本來講話就這樣，很靠杯，KP你自己也說被關了一年有反省自我，有嗎? 講話還是一樣北爛，是在酸三小在野夥伴？難怪要放你出來。果然KP是藍白合的變數，你還是繼續關進去吧，當作藍白合的祭品，我們還是繼續讓過去一年來有能力、有風度、有智慧的黃國昌帶領我們幹掉民進黨吧！」

該貼文曝光隨即引發熱議，不少小草也附和「他出來之後去找柯建銘，我已經不爽一次，現在又在嗆藍營不要太自以為是，老實說我真的很想退追」、「這個帖子寫的很對呀，賴清德能執政不就柯老三造成的？建議黃國昌出來，有老柯只是給民進黨機會」、「支持柯P，但柯P真的不要太放飛，熟的人聽了沒什麼感覺，笑笑置之，但是不熟的人，會覺得刺耳，不是每個人都能接受這種實話」

但也有另一派小草怒斥，「一看就是青鳥蟾蜍在反串」、「狗都看的出來的討選票的行為也不知道，看來真是想藍白合到頭殼壞掉了」、「這不就是柯文哲嗎？你覺得他講話失言就要再進去關？請問你講話就有比較好聽，沒有失言嗎？」、「極大懷疑是綠圾工廠見縫插針」、「講實話哪有臭屁，這才是我認識的阿北」。

小草社團「鬼針草聯隊」有網友發文要柯文哲再被關回去。（圖翻攝自臉書社團「鬼針草聯隊」）

