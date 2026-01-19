包租代管配租金補貼 內政部：社宅政策三軌並行挺百萬租屋族

圖為新北市林口區的世大運選手村社會住宅。（取自國家住宅及都市更新中心官網）

立法院內政委員會今（19）日專題報告「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，針對部分立委詢問社宅興辦、包租代管社宅及租金補貼等議題，內政部重申未來中央、地方會聯手優化社宅政策可及性、立即性與精準性三大面向，共同推進社宅興辦進度，目前在多元興辦、租金補貼及包租代管三軌政策執行下，已有逾百萬租屋族獲得照顧與支持，承諾不變。

內政部表示，2011年立法完成、隔年公布實施的《住宅法》已是國內住宅政策核心規範。中央在2020年地方主導第一階段社宅政策放緩後，便接手第二階段興辦工作，從110年起偕同國家住宅及都市更新中心展開實質興建。截至去（2025）年底，全國直接興辦社會住宅共12萬2680戶、中央興辦7萬138戶約占57%；地方則有5萬2542戶、約42%。此外，雙北、桃園、臺南及高雄4縣市去年還釋出1022戶婚育宅，今（2026）年可望再提供1000戶以上，未來3年內則預劃釋出1萬戶，以保障青年婚育家庭的居住需求。

在包租代管社宅部分，內政部表示，目前有效契約10萬4803戶，其中經濟及社會弱勢戶占比達43%，在政府支持政策下獲妥善照顧；300億元中央擴大租金補貼專案，亦累計核定戶數91萬3867戶，可精準滿足青年就業、就學租屋需求，有效引導空屋轉化租賃房源。

為保障租屋民眾穩定安居、應對都市核心區用地不足及落實減碳目標，內政部除既有居住政策，也續推房屋稅條例與租賃條例修法、稅賦減免、活化都會區37.5萬戶低度利用住宅資源、老宅延壽機能復新等多項措施，以到租屋資訊透明化、健全住宅市場、提升民眾居住品質，並符合減碳與環境保護之施政目標。另依據立法院審查住宅法之決議，就保障婚育居住、租金資訊透明、強化社會住宅登記及完備土地儲備機制等面向，研擬行政院版之住宅法修正條文。

內政部最後表示，面對人口結構變化、都會區土地取得及青年租屋需求等因素。近期，部長劉世芳已陸續拜會新北市長侯友宜與桃園市長張善政，未來也將拜訪台北市、台中市，請地方配合中央提升社會住宅用地供給精進措施，直轄市在進行整體開發時，應留設5%土地作為社會住宅興建使用，共同擴大社會住宅興辦及供應量能。同時積極辦理包租代管社會住宅與租金補貼等方式，一同擴大租屋公共支持力量及落實居住正義。

